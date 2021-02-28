AKP’nin yeni İstanbul İl Başkanı 'ihale şampiyonu' şirketin ortağı çıktı

AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak seçilen Osman Nuri Kabaktepe'nin sekiz yılda Esenler Belediyesi'nden 41,9 milyon liralık ihale alan Ayn Medya şirketine ağustosta ortak olduğu ortaya çıktı.





Sözcü gazetesinin haberine göre, Kamu İhale Kurumu kayıtlarına göre 2012-2020 arasında Esenler Belediyesi'nden en yüksek tutar ile ihale alan firmaların ilk sırasında Ayn Medya İletişim Reklam Organizasyon İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi bulunuyordu.





Şirket, sekiz yılda belediyeden kültür sanat işleri için 41 milyon 961 bin 180 liralık 21 ihale almıştı.





Esenler Belediyesi'nden aldığı ihalelerle büyüyen Ayn Medya hukuki ve mali yükümlülüklerini 2020'de Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi'ne devretti. Bu şirketin yarı yarıya ortaklarından biri de yeni il başkanı Osman Nuri Kabaktepe. 8 yılda belediyenin aynı içerikli 21 ihalesini alan şirket, Kabaktepe ortak olduğundan bu yana geçen 7 ayda Esenler Belediyesi'nden henüz ihale almadı.





Esenler Belediyesi'nden ihalelerle ilgili yapılan açıklamada “Yapılan ihalelerdeki tüm süreçler KİK tarafından takip edilmekte ve onaylanmaktadır. Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe mensup olduğuna bakmayız. Bizim için aslolan Esenler halkının menfaatleridir. Açık ihale usulü ile yapılan ihaleler sonucunda en uygun teklifi veren firma o işi üstlenmiş olur. Belediyemizde ihaleler şimdiye kadar böyle olmuştur” savunması yapıldı.





Osman Nuri Kabaktepe, daha önce AKP'de herhangi bir görev almamıştı.





1970 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan ve orta öğrenimini Fatsa İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Kabaktepe, siyasetle ilk gençlik yıllarında, Refah Partisi'nde aktif olarak yer alarak tanıştı.





Kabaktepe, Bursa'daki Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde üniversite eğitim görürken Milli Gençlik Vakfı'nda da (MGV) faaliyet gösterdi.





Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe bölümünde yüksek lisans yapan Kabaktepe, MGV'de ilerleyen yıllarda da çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.





Milli Görüş'teki yenilikçi kanat 2001 yılında AKP'yi kurarken Kabaktepe ise aynı yıl, gelenekçi kanatın kurduğu Saadet Partisi'nde (SP) kaldı.





Kabaktepe'nin anlatımıyla "Rahmetli Erbakan Hocamızın emri üzere" Ankara'da dört yıl SP Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.





Partide ilerleyen yıllarda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.





2004 yerel seçimlerinde SP'nin Fatsa Belediye Başkan adayı olarak yarıştı.





Kısa bir dönemde iş nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan Kabaktepe, birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarında yer aldı.





Kendi sitesinde aktardığı üzere Kabaktepe'nin yer aldığı bu kuruluşlar arasında İlim Yayma Cemiyeti, İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslarararası Müslüman Alimler Derneği, YediHilal Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı da bulunuyor.





Kabaktepe günümüzde Türkiye Maarif Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili görevini yürütüyor.





15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası kurulan ve yurt dışında eğitim alanında faaliyet gösteren vakıf, hem çeşitli ülkelerde eğitim merkezleri açtı hem de daha önce Fethullah Gülen yapılanmasına ait olan birçok okulu bünyesine aldı.