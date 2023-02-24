AKP’nin yeni taktiği: Seçime doğru kamuoyu üzerinde baskıyı artıracak!

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler sonrasında hükümetin sıkıştıkça hakaretin dozunu arttırması İbrahim Kiras’ın yazısının konusu oldu.





İktidar cenahının deprem sürecinde dilini sertleştirmesine, ağzını bozmasına neyin sebep olduğuna kafa yormak zorunda olduğumuzu belirten Kiras, iktidarın deprem üzerine konuşulmasını istemediğini belirtti.





İktidarın, muhalefeti bölen dindar-laik, sağ-sol meselelerinin konuşulmasını arzuladığını vurgulayan Kiras, iktidar için “Mesela ‘Tarikatlar depremzede çocukları kaçırıyor’ gibi sansasyonel uydurmaların dolayımında veya ‘Çadır kampında mescide ne gerek var’ polemikleri çevresinde ‘deprem meselesinin’ konuşulmasında sakınca yok! Ancak ihmallerden, hazırlıksızlıktan, koordinasyonsuzluktan, vurdumduymazlıktan söz etmek sakıncalı” ifadelerini kullandı.





Twitter’ın geçici olarak kapatılmasının bir nabız yoklaması olduğunu söyleyen Kiras, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim yasağının da sıradan ve tesadüfü olmadığının altını çizdi.





İktidarın, deprem konusunu, kamuoyunda “dini ve milli hassasiyetler” bağlamına oturtamadığını vurgulayan Kiras, “’Şimdi onu bunu bırakın, Aya gideceğiz, petrol bulduk… Ekonomimiz tarihte olmadığı kadar güçlü… Görmüyor musunuz, bütün dünya bizi kıskanıyor’ laflarıyla insanları oyalamak artık daha da zor” dedi.





Deprem bölgesinde hala çadır diye feryatların devam ettiğini belirten Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, “’Çadır yok diyen haindir, şerefsizdir’ demekle sorun çözülmüş olmuyor. Muhalefete küfredince oradaki yaralı insanların acısı hafifletilemiyor” tespitinde bulundu.





Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarındaki gecikme ve diğer koordinasyon eksiklikleriyle ilgili ihmalleri milletin not ettiğini belirten Kiras, deprem öncesi yapılan başta imar affı olmak üzere, felaketi hazırlayan haksız ve usulsüz uygulamaların, yanlış politikaların konuşmaya başladığımızda, hükümetin “Vatan, millet Sakarya” sloganlarıyla milletin sesini bastırmasının mümkün olmayacağını vurguladı.





YENİ STRATEJİ: SEÇİME DOĞRU KAMUOYU ÜZERİNDE BASKI ARTTIRMA!

İbrahim Kiras, iş yaparak milletin desteğini almak yerine, toplum kesimleri arasındaki çelişkileri diri tutarak kendi tabanını konsolide etme siyasetini yöntem olarak belirleyen iktidarın kolay ve maliyetsiz bir yol tuttuğunu belirtti. Kiras, “Kavga çıkarma becerisi daha yüksek olanlar siyasi kadroda yükseldi, göze girdi” dedi.





Son olarak Kiras, deprem koordinasyonu denilince deprem bölgesine gidip muhaliflere bağırmayı anlayan, ‘çadır yok’ diyene ‘vatan hainidir’ diye kükremeyi bilen iktidarın dilini sertleştirmesinin, hakaretlerin dozunu arttırmasının, düpedüz sövgü aşamasına geçmesinin “Seçime doğru kamuoyu üzerinde baskıyı arttırma niyeti” olarak anıldığını belirtti.