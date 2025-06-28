AKP’nin YSK temsilcisi: YSK’nın verdiği kararı ağır ceza mahkemesi bozamaz

Nefes gazetesinin sorularını yanıtlayan Recep Özel, iptali istenen kurultaya ilişkin olarak "YSK'nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur eğer mahkeme bu kararı bozarsa" değerlendirmesini yaptı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın 30 Haziran'da yapılacak duruşması öncesinde AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel açıklamalarda bulundu.Dava sürecinde tartışmalara yol açan "mutlak butlan" kavramı için de Özel, "Siyasi partilerin davalarında, kongrelerinde ‘yok hükmünde kabul edilmesi’ gibi bir karar görülmüş bir şey değil" diye konuştu. O kongrenin seçimle ilgili kısımlarında karar verme ve itiraz süreçleri ile mazbatanın verilmesi gibi konuları seçim kurullarının ve son olarak da YSK'nın belirlediğini kaydeden Özel, "Bunların kararlarını ortadan kaldıracak herhangi bir karar olamaz" dedi. Özel, sözlerini "Seçim hukuku, seçim mecrası içerisinde Anayasa'nın 79'uncu maddesine göre YSK yetkili kılınır, herhangi bir mahkemenin yetkisi olamaz" vurgusu yaptı.Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışını kaybettiği ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin Olağan Kurultayı 4-5 Kasım 2023'te yapılmıştı. Kurultay sonrası, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, "para karşılığı oy kullandırıldığı" ve "usulsüzlük" iddialarıyla kurultayın iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ocak 2024'te başlatılan bir soruşturmayla da desteklenen bu yargı sürecinde 26 Mayıs'taki ikinci duruşmada mahkeme tutanağında ilk kez "mutlak butlan" ifadesi yer almıştı. Davanın bir sonraki duruşması 30 Haziran Pazartesi günü yapılacak.