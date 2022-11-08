Samanyolu Haber /Gündem / AKP, nükleer santral için Trakya'da arsa bakıyor /08 Kasım 2022 16:51

AKP, nükleer santral için Trakya'da arsa bakıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmaları yapıldığı söyledi. 

TRT Haber'de konuşan Dönmez, nükleer enerji konusunda şunları kaydetti:

'YER TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'
"Türkiye'nin enerji ihtiyacı önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Bizim bu enerjiyi yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından sağlamamız gerekiyor. Ama tüm ihtiyacınızı bu kaynaklardan karşılama şansınız yok. Çünkü bu rüzgar, güneş, hidroelektrik, bunlar kesintili kaynaklar. Peki eksik kısmı neyle tamamlayacaksınız? İşte burada en temiz kaynaktan başlayarak sıralama yapıyoruz. Nükleer önümüzdeki dönemde sadece bizim değil, hem Avrupa'nın hem de gelişmiş birçok ülkenin yeni alternatif temiz enerji kaynağı olarak gündeme geliyor. Çünkü sıfır emisyon var. Bu ne demektir? Yani karbondioksit salmıyorsunuz.

Bizim de Akkuyu ile başlayan bu sürecimiz inşallah Sinop'la, belki üçüncüsü -yer çalışmaları devam ediyor- Trakya olabilir. Buralarda da bu çalışmaları devam ettireceğiz. Türkiye'nin 2050 yılına kadar olan enerji talebini bir planlama çalışması yapıyoruz. Hangi yılda hangi kaynak türünden ne kadar tesis devreye girecek, bunun planını programını bitirmek üzereyiz.

Trakya'da yer tespit çalışmaları devam ediyor. Nükleer projelerde yer hazırlama süreçleri uzun süreçler. Belki bizden sonraki nesillere, muhtemel nükleer projelerin lokasyonlarını vermiş olacağız." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, nükleer santral için Trakya'da arsa bakıyor Sonraki Haber >>

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

İBB halka ucuz ekmek ulaitırıyor, şikayetçiyiz(!)

İBB halka ucuz ekmek ulaitırıyor, şikayetçiyiz(!)

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:55