AKP o stadyumu İBB’den alıyor

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının ilk bileşiminde, seçim sürecinde tartışılmaya başlanan İBB'ye ait bazı arazilerin ilçe belediyelerine ve bakanlıklara tahsisine ilişkin ilk girişim yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde ilçe belediyelerinin İBB'den istediği arazi tahsisi taleplerini değerlendirmek üzere kurulan tahsis komisyonu çalışmalarını tamamladı.





Yaklaşık 4 aydır çalışan komisyonda tüm partilerin ortak kararı ile ilçe belediyelerinin fiili olarak kullandığı alanların İBB'ye ait olması nedeniyle yaşanan hukuki sorunlar çözüldü. Hazırlanan tahsis teklifleri gündeme alınarak ilgili komisyonlara sevk edildi. Tahsis kararlarının perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda oya sunulması bekleniyor.





CHP VE İYİ PARTİ MUHALEFET ETTİ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberi Tahsis kararlarının büyük kısmı partilerin ortak kararı ile komisyonlara havale edildi ancak bazı dikkat çekici talepler sadece AKP grubunun teklifi olarak gündeme alındı. CHP ve İYİ partinin muhalefet ettiği tahsis kararlarının başında Başakşehir Stadı'nın bulunduğu arazi geliyor. AKP grubu, Başakşehir İkitelli'deki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve üzerindeki müştemilatın 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri için teklif sundu.





Yaklaşık 127 dönümlük alan sahip olan parseldeki stadyum, İBB Meclisi 1. Başkanvekili AKP'li Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığına yaptığı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından kullanılıyor. Yine AKP'nin önerisi ile İBB'ye ait Güngören'deki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, Sultanbeyli'de belediye binanın yanındaki zeminaltı otopark ile Sultanbeyli Kültür Merkezi, Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu, Gaziosmanpaşa'daki Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Güngören'deki Güneştepe Spor sahası ve parkının ilçe belediyelerine tahsisi gündemde. AKP grubu ayrıca mülkiyeti İSKİ'ye ait yaklaşık 60 dönümlük Alibeyköy tenis kortları ve çevresindeki parkın da Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsisini istedi.





KADIKÖY BELEDİYESİ BİNASINA KAVUŞTU

Ortak alınan tahsis kararlarıyla da yıllardır süren hukuki sorunlar çözülme noktasına geldi. Mülkiyeti İBB'ye ait olan Kadıköy Belediyesi hizmet binası, evlendirme dairesi ve otopark alanı yıllar sonra ilçe belediyesine tahsis edilecek. Pendik Belediyesi'nin kullandığı parseller 10 yıllığına ilçe belediyesine verilecek.





Küçükçekmece Belediyesi nikah salonu, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Sultangazi, Arnavutköy, Kağıthane'daki bazı parseller de pazar yeri olarak kullanılmak üzere ilçe belediyelerine tahsis edilecek. Ayrıca Pendik, Kartal, Esenler, Eyüpsultan, Bağcılar, Beşiktaş, Adalar, Arnavutköy'deki bir çok parseldeki İBB hissesinin ilçe belediyesine belli bir süreliğine tahsisi gündemde.