AKP öğrenci yurdunu böyle yıktı!

Sadabat Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği'ne ait olan Sadabad Talebe Yurdu'na bugün sabahın erken saatlerinde belediye ekipleri geldi.





Yurt binasını tahliye ederek yıkıma başlamak isteyen ekiplere bina önünde toplanan cemaat mensupları engel olmaya çalıştı.





Kâğıthane'de yıkılan öğrenci yurdu "Süleymancılar" diye bilinen cemaate aitti.





YURT BİNASININ GİRİŞ KAPISI BALYOZLA KIRILDI





Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler yurdun yıkılmasını engellemek isteyenlere karşı biber gazı ve tazyikli su kullandı.





Binanın giriş kapısının açılmaması üzerine belediye ekipleri balyozla kapıyı kırarak içeri girdi.





Binanın tahliye edilmesinin ardından yurt binası yıkıldı.







Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen ve merhum Süleyman Hilmi Tunahan'ın izinden giden cemaat mensupların yurt binası yıkılırken gözyaşı döktü.





Yurt binasının yıkılmasına karşı eylem yapanlar biber gazından etkilendi.





BELEDİYEDEN TUHAF AÇIKLAMA: BİNA 1979 YILINDAN BERİ RUHSATSIZ





Kağıthane Belediyesi’nden yapılan açıklamada, binanın betonarme kısımlarından alınan numunelerden hazırlanan risk tespit raporuna göre, yurt ve lojman binasının "depreme karşı statik yönden tehlikeli, can ve mal güvenliği açısından riskli" olduğunun belirlendiği kaydedildi.





2017 yılında rapora yapılan itirazın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildiği belirtildi.





Açıklamada, "Bugün yıkımı gerçekleştirilen yurt ve lojman binasının bulunduğu alan, 1979 yılında Hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir." ifadelerine yer verildi.





Öğrenciler yurt binalarının dozerle yıkılması karşısında gözyaşlarını tutamadı.





DERNEK: TEBLİGAT YAPILMADI, HUKUK TANIMAZLIK!





Sadabat Eğitime Hizmet ve Kültür Derneği ise yıkım kararı için kendilerine herhangi bir tebligatta bulunulmadığını kaydetti.





Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Buna gerekçe olarak da binanın eski ve yıpranmışlığı ifade edilmektedir. Halbuki belediye tarafından kabul edilen sertifikalı kuruluşlarca verilen raporlara göre binamız sağlamdır. Bu rapor dikkate alınmayıp her türlü hukuk ve usulün dışına çıkılarak 59 öğrenci ve personelimizin alelacele tahliyesi ve binanın yıkılması tamamen hukuk tanımazlıktır."