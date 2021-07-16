Samanyolu Haber /Gündem / AKP, OHAL yetki kararında değişikliğe gitti /16 Temmuz 2021 15:52

AKP, OHAL yetki kararında değişikliğe gitti

AKP, OHAL düzenlemelerini uzatan ve Ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifinde, OHAL eleştirileri yapılan 2 maddede değişiklik yaptı.

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin OHAL sonrası yetki uzatılması için sunduğu kanun teklifinde muhalefetin eleştirdiği 2 maddede değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Turan, OHAL yetkisi hakkında, "Gözaltı, ihraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla indirildi" dedi.

Turan, "Bu 1 yılın bitiminde bu sorunları geride bırakmayı ümit ediyoruz. Bu tabi ki yasamanın takdirinde. 1 yılın bitiminde uzatılabilir uzatılmayabilir" diye ekledi.

Teklifteki TMSF’nin kayyım olarak atanmasına ilişkin süre ise 3 yıl olarak korunacak.

Meclis Komisyonu'nda kabul edilen teklifin ilk halinde, "terörle mücadele" kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilmesi isteniyordu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasının öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.
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