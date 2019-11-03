AKP Oksijen deposu 400 Bin dönüm parka göz dikti Bir SİT alanı daha yapılaşmaya açılıyor!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Soğanlı Botanik Parkı'nın doğal SİT statüsü değiştirilerek "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 23 Ekim 2019 günü aldığı kararın ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikle, parkta yapılaşmanın da önü açılmış oldu.





Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal SİT alanlarının statülerini yeniden belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, "2017-99 sayılı İlke Kararı"na göre, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen yerlerde düşük yoğunluklu konut ve turistik tesislere izin veriliyor.





Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle bu alanlarda seracılık, kültür balıkçılığı, entegre tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, katı atık düzenli depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, yat çekek yeri, akaryakıt istasyonu yapılabiliyor. Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin yapılmasına da olanak sağlayan yeni düzenleme, doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme alınmasına ve bu amaçla ocak açılmasına bile izin veriyor.









BİNLERCE BİTKİ TÜRÜ YER ALIYOR





Birinci derece SİT alanı olan parkta, Japon, Fransız, İngiliz, gül ve kaya bahçeleri, kokulu bitkiler bahçesi, şekilli bitkiler bahçesi gibi bölümler mevcut. 150 türde 8 bin ağaç, 27 çeşit gül, 76 tür çalı, 20 tür örtücü bitki bulunuyor. Bünyesinde otel ve restoran olarak hizmet veren 17-19 yüzyıl Bursa konaklarının modellendiği bir bölümün de olduğu parkta, koşu ve yürüyüş yolları, spor alanları, bisiklet parkurları, çocuk oyun, otomobil pisti, spor aletleri gibi etkinlik alanlarının yanı sıra suni gölet de yer alıyor.





1998 yılında açılan 400 bin metrekarelik parkı, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.