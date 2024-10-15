AKP ölümü gösterip sıtmaya razı edecek: Kredi kartında 750 TL'ye yeni düzenleme!

AKP, kredi kartı kullanıcılarından 750 lira tutarında alınacak katılım payına gelen yoğun tepkileri dikkate alarak, düzenlemenin yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. Savunma sanayii harcamalarına kaynak yaratmak amacıyla kredi kartlarından kesinti yapılması önerisi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.







TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek yasa teklifi, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılmak üzere kredi kartları, tapu ve araç alım-satım işlemleri gibi birçok alanda katılım payı alınmasını öngörüyor. Özellikle kredi kartı kullanıcıları arasında en fazla tepki, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kartlardan yıllık 750 lira katılım payı kesilmesi maddesine geldi.







Kredi kartı kullanıcıları bankaları aradı, limitler düşürülmek istendi



Sözcü'de yer alan habere göre kredi kartı limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kullanıcılar, yeni düzenlemeden etkilenmemek için kart limitlerini düşürme yoluna gitmeye başladı. AKP, bu durumu göz önünde bulundurarak, düzenlemeyi yeniden ele almayı planlıyor. Parti kaynakları, “Şu anda Türkiye’de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir” diyerek, limit sınırının artırılabileceğine dikkat çekti.





Yeni düzenleme 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek

Kanun teklifi kabul edilirse, kredi kartı kullanıcılarından alınacak katılım payı uygulaması 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek. Ancak gelen tepkiler doğrultusunda, 100 bin lira limit sınırının yeniden düzenlenmesi de masadaki seçeneklerden biri olarak görülüyor.