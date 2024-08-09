Samanyolu Haber /Politika / AKP ortaklık olmadan seçimi kazanmanın yollarını arıyor: Masada neler var? /09 Ağustos 2024 10:42

AKP ortaklık olmadan seçimi kazanmanın yollarını arıyor: Masada neler var?

AKP kulislerine göre; olası bir erken seçim durumunda partiyi avantajlı duruma getirmek için formüller aranıyor. Partide bazı isimler AKP'nin tek başına iktidar olabilmesi için muhalefet ile temasa geçilip 'parlamenter sisteme dönüş' teklifinin yapılmasını öneriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni revize ederek, 50 artı 1 yerine 40 artı 1 ile cumhurbaşkanı seçilmesi de masadaki formüller arasında.

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Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'de ittifak ortaklığı olmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın yollarının arandığını yazdı. Babacan'ın kulislerden edindiği bilgiye göre partililer, parlamenter sisteme dönüş ile 40+1 formülü üzerinde duruyor.

Babacan'ın ilgili yazısı şöyle:

"TBMM, her dönem sonunda olduğu gibi gece-gündüz çalışıp, AKP’li siyasiler uzun saatler boyu sohbetler yapınca, önümüzdeki olası siyasi gelişmeler konusunda cin fikirler ortaya dökülmeye başladı! Örneğin, “Bir erken seçim durumunda iktidar partisi AKP’yi avantajlı hale getirmek için ne yapmalı” gibi…

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Öncelikle şunu söyleyelim; resmi parti politikası olarak erken seçim gündem yapılmayacak. CHP’nin ya da herhangi bir muhalefet partisinin erken seçimi gündeme getirme politikasının parçası olunmayacak. Konunun gündemde kalmasına neden olacak açıklamalar yapılmayacak.

Parti kurmayları, cumhurbaşkanının üçüncü kez adaylığı için seçimlerin meclis tarafından yenilenmesi kararı alınması gerektiğini hatırlatıyor. Ancak bu konuda tartışmaların henüz çok erken olduğunu, bu nedenle konuyu şimdilik kamuoyu önünde tartışmayacaklarını dile getiriyorlar.

ÖNCELİK EKONOMİ

Doğal olarak herhangi bir seçimden avantajlı çıkmak için aşılması gereken sorunlar olduğunu biliyorlar. Parti kaynakları, “Şu anda önceliğimiz ekonomi. Ekonominin rayına girmesi için çalışıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde seçim tarihi konusu değerlendirilir. Ancak 2027 başında seçimlerin yenilenmesi değerlendirme konusu yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimlerin en fazla 1 yıl öne çekilmesi tartışılabilir” diyorlar.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ

AKP’liler, dünyada, ülkede veya muhalefetteki olası gelişmeleri göz ardı ederek, olası planlar üretiyorlar. Örneğin, parlamenter sisteme dönmek için muhalefetle temas yapılsa ve bu ön koşul olarak ileri sürülse, kim hayır diyebilir? Böyle bir oluşumda AKP büyük parti olarak avantajlı çıkabilir ve ittifak ortaklığı gibi bir ‘zorunluluk da’ ortadan kalkabilir…

40+1 FORMÜLÜ

Bir başka cin fikir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni revize ederek, 50 artı 1 yerine 40 artı 1 ile cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak. Bu iki plan da anayasa değişikliği gerektireceği için çok bileşenli, zor bir hayal gibi duruyor. MHP faktörünü unutmamak gerekir."
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