AKP oy kaybını telafi için yöntem arıyor

AKP'nin önemli isimlerinden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Genel Başkanvekili Kurtulmuş, seçim sisteminin değiştirileceğinin sinyalini verdi. Barajının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, 19 yıldır iktidar olan AKP’nin, seçim barajını düşürmeyi öteden beri savunduğunu iddia etti.





"BARAJIN KIYMETİ KALMADI"





Bir canlı yayına katılan Kurtulmuş, “Barajın kıymeti kalmadı. Partiler nihayetinde barajı ittifakla aşıyorlar. Hatta başka bir partinin listesinden seçiliyor. Baraj konusunun da tartışılması lazım. Barajların da aşağıya çekilmesinin Türkiye demokrasisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.







Kurtulmuş, sözlerinin devamında ise AKP’nin daha önce de gündeme getirdiği, ancak muhalefetin tepkisini çeken ‘daraltılmış bölge’ önerisini yineledi. AKP Genel Başkanvekili, “Daraltılmış bölge... 5 olur, 7 olur başka rakam olur. Onlarca insan arasından seçim yapmaktansa küçük siyasal çalışma alanlarının olması lazım ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, açıklaması sırasında yüzde 10 barajının çok yüksek olduğunu öteden beri savunduklarını da iddia etti.





Sabah saatlerinde Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci olduğunu söyledi. Seçim barajı konusuna değinen Gül, “. Bir, 12 Eylül'den sonra çıktı, değişiklik olmakla birlikte daha siyasal katılımı öngören, katılımcı bir Siyasi Partiler Kanunu'na, Seçim Kanunu'na ihtiyaç var. İki, Anayasa değişti, buna uyum yapma anlamında, artık şu anda baraja ihtiyaç var mı? Yani istikrar sağlanıyor. Bu konuda baraj olacak mı ya da ne kadar olacak? Bunlar, elbette Meclisin takdiri ama yönetimde istikrar, Anayasal güvenceye tabi olduğu için ben barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.





Yapılacak değişikliklerin ittifakları etkileyip etkilemeyeceğine dair soru üzerine ise Gül, "Önce yapılacak değişiklik burada önemli. Nasıl bir değişiklik olacak, ittifaklara nasıl yansır, o siyasi partilerin bir şekilde kendi verecekleri bir karar. İttifaklarla ilgili o biraz, siyasal katılımdır, tercihtir. Burada daha çok seçim sistemi, barajlar ve diğer katılımla ilgili başlıklar olacak” yanıtını verdi.





İddialara göre AKP, oyları düşse bile daraltılmış bölge yöntemiyle daha fazla milletvekili çıkarabilmenin hesabını yapıyoyr.