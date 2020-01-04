Samanyolu Haber /Politika / AKP oy kaybının sebebini araştırdı: Vatandaş niye kızgın? /04 Ocak 2020 14:07

AKP oy kaybının sebebini araştırdı: Vatandaş niye kızgın?

AKP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında oluşturulan komisyonun, partide yaşanan oy kaybının sebebini araştırdığı ve bu bağlamda 60 masa oluşturulduğu öğrenildi.

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Kulislerde, eski il başkanları, mevcut il başkanları ve bölge sorumlularının genel merkeze çağrılarak bölgelerindeki durumu anlatmaları istenirken görüşmelere “rant ve menfaat” sözleri damgasını vurduğu konuşuluyor.

Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın kulis haberine göre, genel merkezde oluşturulan 60 masada, 15’er kişilik gruplar halinde eski il başkanları, mevcut il başkanları ve bölge sorumluları dinlenerek teşkilatlarda ve partideki sorunların nedeni sorulup dosyalanıyor. Görüşmeler çerçevesinde alınan görüşlerin AKP’nin politikalarını şekillendireceği belirtilirken, söz konusu görüşmelerde adalette yaşanan tahribatın bir an önce düzeltilmesi gerektiğinin dile getirildiği öğrenildi.
 
Rant ve menfaat kavgası yüzünden vatandaşlar partiye sırt dönüyor

Görüşleri alınan parti yöneticileri, partinin üst tavanında ve teşkilatlarda ‘rant ve menfaat’ çekişmesinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Söz konusu rant ve menfaat kavgası yüzünden vatandaşların partiye sırt dönmeye başladığını dile getiren parti yöneticileri, partinin rant ve menfaatçilere karşı bir tutum takınmaması halinde AKP’nin çok zor günler geçireceği görüşünü paylaştığı belirtiliyor.
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