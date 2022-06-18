Samanyolu Haber /Gündem / AKP oylarında 2 haftada 0,7 puanlık kayıp /18 Haziran 2022 15:20

AKP oylarında 2 haftada 0,7 puanlık kayıp

Aksoy Araştırma tarafından gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları yayımlandı. AKP'nin iki haftada kaybettiği oy oranı dikkat çekti

SHABER3.COM

Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy, anketi yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla 1067 kişi ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ankete katılan seçmenlere, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu.

Ankette kararsızlar çıkarıldıktan sonra sonuçlar şöyle:

AKP yüzde 29.4,
CHP yüzde 28.9,
İYİ Parti yüzde 13.7,
HDP yüzde 10.2,
MHP yüzde 8.0,
Diğer partiler yüzde 5.4,
DEVA yüzde, 2.6,
Saadet Partisi, 1.3 ve
Gelecek Partisi yüzde 0.6


Öte yandan seçmenlere "AK Parti iktidarının 2002 yılından bu yana değerlendirecek olursanız bu süre içerisinde sizin ekonomik durumunu ne yönde değişti" sorusu da yöneltildi.

Türkiye genelince 'çok fakirleştim' diyenlerin oranı yüzde 33,5 iken 'aynı kaldım' diyenlerin oranı ise 25.5 oldu.

AKP'NİN DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞÜ
Aksoy Araştırma Şirketi'nin 30 Mayıs tarihinden yaptığı anket ile dün paylaşılan anket karşılaştırıldığında AKP'nin oy kaybı dikkat çekiyor.

30 Mayıs'ta yapılan "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye verirsiniz?" anketinin sonuçları şöyle:

AKP: yüzde 30,1
CHP: yüzde 28,8
İYİ Parti: yüzde 13,2
HDP: yüzde 9,7
MHP: yüzde 8,3
DEVA Partisi: yüzde 2,2
Saadet Partisi: yüzde 1,4
Gelecek Partisi: yüzde 0,7
Diğer Partiler: yüzde 5,6
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP oylarında 2 haftada 0,7 puanlık kayıp Sonraki Haber >>

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Yeni hastane binası şelaleye döndü

Yeni hastane binası şelaleye döndü

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:35