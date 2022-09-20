Samanyolu Haber /Politika / "AKP pisikolojik sınırın altında" /20 Eylül 2022 19:39

"AKP pisikolojik sınırın altında"

Aksoy Araştırma uzmanlarınca yapılan ve Ertan Aksoy tarafından açıklanan yeni seçim anketinde, adeta burun farkıyla CHP'nin önünde olan AKP'nin psikolojik sınırın ise altında kaldığı ifade edildi.

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Seçim tarihi yaklaştıkça yeni anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor.

Bu araştırmalardan biri de Aksoy Araştırma uzmanlarınca yapılan ve Ertan Aksoy tarafından açıklanan yeni bir çalışma oldu.

Söz konusu ankette adeta burun farkıyla CHP'nin önünde olan AKP'nin psikolojik sınırın ise altında kaldığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Aksoy Araştırma'nın patronu Ertan Aksoy, TELE 1 ekranlarında 12 ilde, 1067 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu yöneltildi.

AKP 29.7
CHP 29.1
İYİ PARTİ 14.1
HDP 10.1
MHP 7.6
DEVA PARTİSİ 2.1
SAADET PARTİSİ 1.1
GELECEK PARTİSİ 1.0
DİĞER PARTİLER 5.1

"PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINDA"

Sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Aksoy, AKP ve CHP'nin oy oranlarında başa baş gittiklerini ifade etti.

Aksoy, "Birkaç aydır AKP yüzde 30 psikolojik sınırın altında ama bu uzaklaşma anlamına gelmiyor. Yüzde 29’un küsuratlarını elde ediyoruz. CHP de tüm ölçümlerde 29’un üzerine geliyor.  Orada da küsuratlar söz konusu. Ama her defasında istisnasız AKP’yi az farkla CHP’nin önünde buluyoruz. Bu önünde olma hali, rakamlar yer değiştirse bile CHP için aynı şeyi söylemek zorundayız. Başa baş noktasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
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