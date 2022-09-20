"AKP pisikolojik sınırın altında"

Seçim tarihi yaklaştıkça yeni anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor.





Bu araştırmalardan biri de Aksoy Araştırma uzmanlarınca yapılan ve Ertan Aksoy tarafından açıklanan yeni bir çalışma oldu.





Söz konusu ankette adeta burun farkıyla CHP'nin önünde olan AKP'nin psikolojik sınırın ise altında kaldığı ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Aksoy Araştırma'nın patronu Ertan Aksoy, TELE 1 ekranlarında 12 ilde, 1067 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı. Aksoy Araştırma'nın patronu Ertan Aksoy, TELE 1 ekranlarında 12 ilde, 1067 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı.

DİĞER PARTİLER 5.1





"PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINDA"





Sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Aksoy, AKP ve CHP'nin oy oranlarında başa baş gittiklerini ifade etti.







Aksoy, "Birkaç aydır AKP yüzde 30 psikolojik sınırın altında ama bu uzaklaşma anlamına gelmiyor. Yüzde 29’un küsuratlarını elde ediyoruz. CHP de tüm ölçümlerde 29’un üzerine geliyor. Orada da küsuratlar söz konusu. Ama her defasında istisnasız AKP’yi az farkla CHP’nin önünde buluyoruz. Bu önünde olma hali, rakamlar yer değiştirse bile CHP için aynı şeyi söylemek zorundayız. Başa baş noktasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu yöneltildi.AKP 29.7CHP 29.1İYİ PARTİ 14.1HDP 10.1MHP 7.6DEVA PARTİSİ 2.1SAADET PARTİSİ 1.1GELECEK PARTİSİ 1.0