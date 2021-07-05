AKP, propaganda filminin parasını bile çöktüğü şirketlerden aldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan 15 Temmuz'la ilgili AKP'nin propaganda filmi olan ‘Şafak Vakti’ filminin görüntülerini paylaştı. 15 Temmuz'un yıl dönümünde gösterime girecek filme, AKP'nin çöktüğü şirketlerin sponsor yapıldığı ortaya çıktı.







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen “15/07 Şafak Vakti” filminin finansmanı için kayyım atanan ve el konulan Koza Altın ve İstikbal Mobilya gibi şirketlerden ve Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu bankalarından kaynak aktarılması dikkati çekti.





Sponsorlar arasında yer alan İstikbal, Kayseri’nin ve Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan Boydak Holding bünyesinde yer alıyordu. Boydak Holding, halihazırda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetiminde bulunuyor. Şirket, el konulduktan sonra usulsüz sponsorluk ve reklam anlaşmalarıyla gündeme gelmişti.







Koza Altın da Koza İpek Grubu bünyesinde yer alan Türkiye’nin en büyük altın madenciliği şirketiydi. Halihazırda TMSF denetiminde olan Koza Altın da bin kişilik çalışan kadrosunun 2 bin kişiye çıkarılması kârlılığının düşürülmesi ile gündeme gelmişti.





Duruma tepki gösteren iş insanı Akın İpek sosyal medya hesabından;





“Göz göre göre çökülmüş insanların varlıklarını yağmalayanların haline bir bakın; Savcıya yalan söyletip, hakime dosyaya baktırmadan, olmayan belge ile hüküm kurduranların haline.





Propaganda paraları için dahi elleri bizim cebimizde.





Az yiyin de, üç kuruş kendi cebinizden verin” ifadelerini kullandı.





Koza İpek grubuna 2015 yılında çöküldüğüne işaret eden Akın İpek, “Arkadaş, bize 2015 yılında çöktüler… 2016 da değil. Bu kadar fedakar ‘dava insanınız’ var. Yok mu Üç Beş iş insanınız, cebinden verseydi masrafları… Sizlerde birer maaş katardınız davanıza, namınız söylenirdi… Yok mu??? Olmaz mı??? Çok mu??? Peki…” dedi.







İpek paylaşımının devamında ise “Oluklar çift… Birinden lağım akar kardeşim… Sen, kokusuna dahi dayanamazsın; fakat o lağım suyunu, kana kana içen, o lağımın sakinleri var” yorumunda bulundu.



















