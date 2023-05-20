AKP propaganda yasağını çiğnedi

Yeniçağ'da yer alan habere göre 14 Mayıs’ın ardından siyasi partiler 28 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci tur için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sürerken YSK'nın seçim yasağı kapsamında bulunan Türk bayrağı AKP ve Erdoğan tarafından propaganda da kullanılıyor.



YSK'YA BAŞVURU



CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, Çukurova Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait noktalarda Erdoğan'ın Türk bayraklı pankartlarının kaldırılması için Çukurova 1. Bölge İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.



İtiraz dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:



“Çukurova ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yetki alanı içerisinde bulunan cadde, bulvarlara asılan bez afişler ile ilgili Belediyelere ait reklam pano ve bilboardlarda kullanılan Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın poster, ilân, pankart veya afiş gibi malzemeler içeriğinde seçim propaganda yasağı kapsamında kabul edilen bayrak/Türk Bayrağı kullanılması YSK’nın 2023/124 sayılı kararına F bendindeki yasaklar(298 Sayılı kanun 58-1 maddesi) kapsamında olduğundan ilçe yetki alanındaki afiş ve pankartlar için Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne, ABB yetki sınırları içerisinde olan afiş ve pankartlar için Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığına yazı yazılarak yasaklı propagandanın derhal sonlandırılması gerekmektedir.



YSK’nın 15.03.2023 tarih 2023/124 sayılı kararının F bendinde “propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuad üzerinde Türk Bayrağı ve Dini ibareler bulundurulmayacağına” karar verilmiş olup itiraza konu afişlerde Cumhurbaşkanı Adayı Recep T.ayyip Erdoğan’ın arkasında Türk Bayrağı fonu mevcut olup Bayrağı yerde bırakmaz doğru adam ile yola devam, Vatanı sahipsiz bırakmaz doğru adam ile yola devam vb. içerikli afişlerinde propaganda yasaklarına aykırı hareket edilmiştir.



Yukarıda arz ve izah edildiği üzere 298 sayılı yasa, YSK nın 2023/123 , 2023/124 sayılı kararları ve 298 sayılı yasa gereğince re’sen dikkate alınacak sebepler Çukurova ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yetki alanı içerisinde bulunan cadde, bulvarlara asılan bez afişler ile ilgili Belediyelere ait reklam pano ve bilboardlarda kullanılan Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın poster, ilân, pankart veya afiş gibi malzemeler içeriğinde seçim propaganda yasağı kapsamında kabul edilen bayrak/Türk Bayrağı kullanılması YSK’nın 2023/124 sayılı kararına F bendindeki yasaklar(298 Sayılı kanun 58-1 maddesi) kapsamında olup afişlerin toplatılarak haksız ve suç olan eylemi gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai yasal işlem başlatılmasına , İlçe Seçim Kurul Kararının bir suretinin tarafımıza verilmesine karar verilmesi talep olunur.”