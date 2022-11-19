AKP psikolojik sınırın altında!

ALF Araştırma şirketi, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. Araştırma 14 - 17 Kasım'da yapılırken 41 ilde 2 bin 150 kişi ankete katıldı.





Ankete göre partilerin oy oranları ise şöyle:





AKP: Yüzde 29,4





CHP: Yüzde 28,1





İYİ Parti: Yüzde 13,1





HDP: Yüzde 8,3





MHP: Yüzde 6,7





Zafer Partisi: Yüzde 2,5





Deva Partisi: Yüzde 2,4





Gelecek Partisi: Yüzde 2,2





Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2,1





Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,5





Memleket Partisi: Yüzde 1,2





Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0





'Diğer' partilerin oy oranı: Yüzde 1,3



