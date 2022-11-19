Samanyolu Haber /Gündem / AKP psikolojik sınırın altında! /19 Kasım 2022 19:09

AKP psikolojik sınırın altında!

Türkiye adım adım 2023 seçimlerine gidiyor. Son olarak ALF Araştırma şirketi yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

SHABER3.COM

ALF Araştırma şirketi, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. Araştırma 14 - 17 Kasım'da yapılırken 41 ilde 2 bin 150 kişi ankete katıldı.

Ankete göre partilerin oy oranları ise şöyle:

AKP: Yüzde 29,4

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 13,1

HDP: Yüzde 8,3

MHP: Yüzde 6,7

Zafer Partisi: Yüzde 2,5

Deva Partisi: Yüzde 2,4

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2,1

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0

'Diğer' partilerin oy oranı: Yüzde 1,3

Ankete göre ittifakların oy oranları ise şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 36,1

Millet İttifakı: Yüzde 41,4 
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