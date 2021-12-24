Erdoğan rejimi gasp etmeye doymuyor; 770 kişinin daha malına çöktü

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 770 kişinin Türkiye’de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alındı. Mal varlığı dondurulması kararı alınan kişilerden 454’ünü Hizmet Hareketi’ne mensup olmakla suçlanıyor.Bu kişiler arasında gazeteciler Abdullah Bozkurt, Levent Kenez, Bülent Keneş, Aydoğan Vatandaş, Tarık Toros, Asım Yıldırım, Cevheri Güven, Said Sefa, Sevinç Özarslan, Sevgi Akarçeşme, Tuncay Opçin, Emrullah Uslu gibi isimler de bulunuyor.Mal varlığı dondurulanlar arasında 108 PKK/KCK üyesi, 119 IŞİD, Hizbullah ve El-Kaide üyesi; 89 da DHKP-C, MLKP ve MKP üyesi bulunuyor.İŞTE TAM LİSTE…