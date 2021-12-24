Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan rejimi gasp etmeye doymuyor; 770 kişinin daha malına çöktü /24 Aralık 2021 08:29

Erdoğan rejimi gasp etmeye doymuyor; 770 kişinin daha malına çöktü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 770 kişinin Türkiye’deki mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulanlar arasında Adil Öksüz, eski savcılar Celal Kara, Zekeriya Öz ile gazeteciler Emrullah Uslu, Levent Kenez, Tarık Toros, Bülent Keneş, Tuncay Opçin, Sevinç Özarslan gibi isimler de var. Söz konusu isimlerden büyük bir kısmının Türkiye’de hiç bir mal varlığı bulunmuyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 770 kişinin Türkiye’de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alındı. Mal varlığı dondurulması kararı alınan kişilerden 454’ünü Hizmet Hareketi’ne mensup olmakla suçlanıyor.

Bu kişiler arasında gazeteciler Abdullah Bozkurt, Levent Kenez, Bülent Keneş, Aydoğan Vatandaş, Tarık Toros, Asım Yıldırım, Cevheri Güven, Said Sefa, Sevinç Özarslan, Sevgi Akarçeşme, Tuncay Opçin, Emrullah Uslu gibi isimler de bulunuyor.

Mal varlığı dondurulanlar arasında 108 PKK/KCK üyesi, 119 IŞİD, Hizbullah ve El-Kaide üyesi; 89 da DHKP-C, MLKP ve MKP üyesi bulunuyor.

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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-16.pdf
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