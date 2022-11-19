AKP rejimi internete kısıtlama getirince CHP VPN oluşturdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları, Taksim saldırısının ardından sosyal medyanın bant daraltmasıyla internetin kullanılmaz hale getirilmesinden sonra yeni uygulaması ‘CHP VPN’i duyurdu.







CHP Gençlik Kolları’nın sitesinde kullanıma sunulan dosyanın parolası ‘iktidar’ olarak belirlendi. CHP VPN uygulaması bir ‘openvpn’ dosyası. Kullanmak için ‘openvpn connect’ uygulamasının indirilip dosyanın uygulamaya tanıtılması gerekiyor.



