AKP rejiminde kadın cinayetleri arttı

2003 yılında 83 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü anlatan CHP Giresun Milletvekili Tığlı, geçtiğimiz yıl ise rakamın 474’e çıktığını anlattı. Tığlı, “Görüldüğü gibi 16 yıldaki dehşet verici artış yüzde 471 civarındadır.” dedi.







CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, cinayet, tecavüz ve şiddet verileri, kadın hakları üzerine faaliyet gösteren örgütlerin dokümantasyonlarını inceleyerek Türkiye’de Kadın Cinayetleri, Cinsel Saldırılar ve Çocuk İstismarı Raporu’ hazırladı. Söz konusu rapor endişe verici rakamları gözler önüne serdi. Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tığlı, Türkiye’de kadınların erkekler tarafından öldürülmeye devam ettiğini anlattı. Tığlı, “2019 yılında 474 kadın öldürüldü.







En az 166 kadın cinsel saldırıya uğradı ve yine en az 96 çocuk istismar edildi. Kadın cinayetleri her geçen yıl hızla arttı. 2016’da 329; 2017’de 409; 2018’de 440 ve 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Oysa, Ak Partinin iktidara geldiği 2003 yılında bu sayı 83’tü. Görüldüğü gibi 16 yıldaki dehşet verici artış yüzde 471 civarındadır.” dedi.





CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı tarafından hazırlanan ve son 4 yılın verilerini toplayan kısa notlar ve yıllar itibariyle hazırlanmış grafikler şu şekilde:





01.01.2016 İLE 31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDAKİ VERİLER





2016 YILINDA 329 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ





Yılın ilk altı ayında 152 kadın öldürülmüştür. Bu sayı azalması gerekirken yılın ikinci yarısı yüzde 14 artmış ve 177 olmuştur. 2016 yılı sonunda öldürülen kadın sayısı toplam 329 olmuştur. Aynı yıl 350 kadın cinsel şiddete, 110 kadın da tecavüze uğramıştır.





2017 YILINDA 409 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ





Yılın ilk altı ayında 206 kadın öldürülmüştür. Bu sayı yılın ikinci yarısında 203’e düşmüş olsa da 2017 yılı sonunda öldürülen kadın sayısı toplam 409 olmuştur. Bir önceki yıla göre yüzde 24.3 artmıştır. Aynı yıl 320 kadın cinsel şiddete, 154 kadın da tecavüze uğramıştır.





2018 YILINDA 440 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ





Bu yılın ilk altı ayı da aynı geçen yılın ilk altı ayı gibi olmuş ve 206 kadın öldürülmüştür. Bu sayı yılın ikinci yarısında yüzde 13 artmış ve maalesef 233 olmuştur. 2018 yılı sonunda öldürülen kadın sayısı toplam 440 olmuştur. Bir önceki yıla göre yüzde 7.5 artmıştır. Aynı yıl 296 kadın cinsel şiddete, 140 kadın da tecavüze uğramıştır.





2019 YILINDA 474 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ





Yılın ilk altı ayında 214 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Bu sayı yılın ikinci yarısında yüzde 21.5 artmış ve 260 olmuştur. 2019 yılı sonunda öldürülen kadın sayısı toplam 474 olmuştur. Bir önceki yıla göre artış yüzde 7.7 olmuştur. Aynı yıl 166 kadın cinsel saldırıya, 96 çocukta istismara uğramıştır.





2016, 2017, 2018 VE 2019 YILLARI





2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2016 yılında bu sayı 329’dur. 2017 yılında 320’dir. 2018 yılında 440 ve 2019 yılında 474’dür. Tüm bu verileri dikkate aldığımızda 16 yıldaki dehşet verici artış, yüzde 471 civarında olmuştur. Geneli üzerine baktığımızda 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında en az 1652 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Aynı yıllar içinde en az 1132 kadın cinsel şiddete, en az 404 kadın tecavüze ve en az 96 çocuk (2019 yılı) istismara uğramıştır.





2002 İLE 2019 YILLARI ARASI





1.460 günde kadınlara yapılan eziyetler, tecavüzler, şiddet ve cinayetlerin genel tablosu aşağıda ki grafiklerde ele alınmıştır. Ancak bir başka gerçekliğin yaşandığı tablo ise 2002 ile 2019 yılları arasındaki verilerdir. Bu verilere göre 01.01.2002 ile 31.12.2009 yılları arasında kaç kadının öldürüldüğünü dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin kendisine yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle yöneltilen bir soru önergesine verdiği cevapta 4063 olarak açıklamıştır. Yine 01.01.2010 ile 31.12.2012 yılları arasında kaç kadının öldürüldüğünü dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin kendisine yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle yöneltilen bir soru önergesine verdiği cevapta 541 olarak belirtmiştir. 01.01.2013 ile 31.12.2019 yılları arasında öldürülen 2485 kadın için elde edilen veriler ise Kadın Cinayetleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, yazılı ve görsel medyaya yansıyan çeşitli haberlerden derlenmiştir.





2006-2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 10 kat arttı. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 2006 yılında 2 bin 337 karar verilirken, bu rakam günümüzde 21 bin 518’i geçti (Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Raporu).