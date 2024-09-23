AKP, S-400'leri İncirlik'teki ABD üssüne mi çekecek: Yunan basınından flaş iddia

Habere göre, ABD’li yetkililer, Rusya’dan alınan S-400 füze sisteminin ‘yumuşak’ bir şekilde devre dışı bırakılması karşılığında, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının yeniden satılabileceğini önerdi. ABD’nin yaz aylarında, S-400 sorununun çözümüne yönelik detaylı bir teklif sunduğu ve bu teklifin kilit noktasında İncirlik Üssü’nün yer aldığı vurgulandı.







İNCİRLİK ÜSSÜ TEKLİFİ

ABD yetkilileri, Rus yapımı S-400 füze sistemlerinin Türkiye’nin güneyinde yer alan İncirlik Üssü’ndeki ABD birliğinin kontrolündeki alana taşınmasını önerdi. Bu teklif ile S-400’ler Türkiye’de kalmaya devam ederken, Rusya ile yapılan anlaşmanın şartları da bozulmamış olacak.





F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNÜŞ İÇİN İNCİRLİK ŞARTI



ABD’nin sunduğu teklifte, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için S-400 sistemlerinin ABD kontrolüne verilmesi veya İncirlik Üssü’ndeki ABD kontrolündeki bir bölüme transfer edilmesi gerektiği belirtildi. Bu şekilde, Türkiye’nin hem uluslararası arenada zor duruma düşmeyeceği hem de Rusya ile olan anlaşmasının bağlayıcı maddelerini ihlal etmeyeceği öne sürüldü.





"RUSYA İLE ANLAŞMAYA ZARAR VERMEYECEK"

Haberde şu ifadeler dikkat çekti: "Daha önce bilinenden daha ileri bir aşamada olduğu görülen görüşmelerin bir parçası olarak, üst düzey ABD yetkilileri, Rus sistemlerinin Türkiye'nin güneyindeki ABD kontrolündeki İncirlik Üssü’ne aktarılması önerisini gündeme getirdi. Bu teklif, Türkiye’nin uluslararası alanda geri adım atmış gibi görünmesini engelleyecek ve Rusya ile mevcut anlaşmasının şartlarını ihlal etmeyecek."





GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kathimerini’nin kaynaklarına göre, Türkiye’nin şu anki tepkisi olumlu değil, ancak görüşmelerin BM Genel Kurulu sırasında New York’ta devam etmesi bekleniyor. Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin de süreci değerlendirerek, “Türk yetkililer, S-400’leri Türkiye’de tutacaklarını belirtti. Ancak anlaşma sona ermedi; F-35 meselesi, liderlerin ve güvenlik yetkililerinin BM Genel Kurulu’nda bir araya gelmesiyle gündemde kalmaya devam edecek” dedi.