Samanyolu Haber /Gündem / AKP, S-400'leri İncirlik'teki ABD üssüne mi çekecek: Yunan basınından flaş iddia /23 Eylül 2024 11:03

AKP, S-400'leri İncirlik'teki ABD üssüne mi çekecek: Yunan basınından flaş iddia

Yunan Kathimerini Gazetesi’nin özel haberine göre, ABD’li yetkililer, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri konusunda yeni bir teklif sundu. Bu teklifin, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dönüşünün önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığı belirtiliyor.

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Habere göre, ABD’li yetkililer, Rusya’dan alınan S-400 füze sisteminin ‘yumuşak’ bir şekilde devre dışı bırakılması karşılığında, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının yeniden satılabileceğini önerdi. ABD’nin yaz aylarında, S-400 sorununun çözümüne yönelik detaylı bir teklif sunduğu ve bu teklifin kilit noktasında İncirlik Üssü’nün yer aldığı vurgulandı.

İNCİRLİK ÜSSÜ TEKLİFİ
ABD yetkilileri, Rus yapımı S-400 füze sistemlerinin Türkiye’nin güneyinde yer alan İncirlik Üssü’ndeki ABD birliğinin kontrolündeki alana taşınmasını önerdi. Bu teklif ile S-400’ler Türkiye’de kalmaya devam ederken, Rusya ile yapılan anlaşmanın şartları da bozulmamış olacak.

F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNÜŞ İÇİN İNCİRLİK ŞARTI
ABD’nin sunduğu teklifte, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için S-400 sistemlerinin ABD kontrolüne verilmesi veya İncirlik Üssü’ndeki ABD kontrolündeki bir bölüme transfer edilmesi gerektiği belirtildi. Bu şekilde, Türkiye’nin hem uluslararası arenada zor duruma düşmeyeceği hem de Rusya ile olan anlaşmasının bağlayıcı maddelerini ihlal etmeyeceği öne sürüldü.

"RUSYA İLE ANLAŞMAYA ZARAR VERMEYECEK"
Haberde şu ifadeler dikkat çekti: "Daha önce bilinenden daha ileri bir aşamada olduğu görülen görüşmelerin bir parçası olarak, üst düzey ABD yetkilileri, Rus sistemlerinin Türkiye'nin güneyindeki ABD kontrolündeki İncirlik Üssü’ne aktarılması önerisini gündeme getirdi. Bu teklif, Türkiye’nin uluslararası alanda geri adım atmış gibi görünmesini engelleyecek ve Rusya ile mevcut anlaşmasının şartlarını ihlal etmeyecek."

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Kathimerini’nin kaynaklarına göre, Türkiye’nin şu anki tepkisi olumlu değil, ancak görüşmelerin BM Genel Kurulu sırasında New York’ta devam etmesi bekleniyor. Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin de süreci değerlendirerek, “Türk yetkililer, S-400’leri Türkiye’de tutacaklarını belirtti. Ancak anlaşma sona ermedi; F-35 meselesi, liderlerin ve güvenlik yetkililerinin BM Genel Kurulu’nda bir araya gelmesiyle gündemde kalmaya devam edecek” dedi.
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