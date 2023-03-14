Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Saadet'in Malatya'da açtığı aşevini kapatmak istedi /14 Mart 2023 18:14

AKP, Saadet'in Malatya'da açtığı aşevini kapatmak istedi

İktidardan tepki çeken bir hareket geldi. Saadet Partisi'nin Malatya'da açtığı ve günlük 10 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sunduğu aşevi kapatılmak istendi.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, parti teşkilatının Malatya'da kurduğu ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevinin kapatılmak istenmesine çok sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!" dedi.

Malatya’da Saadet Partisi'nin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi, Malatya Valiliği tarafından kaldırılmak istendi. 

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Valiliğin herhangi bir gerekçe göstermediği belirtildi ve 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a iletildi.

"İKTİDARI UYARIYORUM"
Konunun gündem olmasının ardından; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da yaşananlara sert tepki geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!" dedi.

Saadet lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!"


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