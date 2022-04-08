Samanyolu Haber /Gündem / AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı /08 Nisan 2022 13:36

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP'lilerin parti yöneticileri ve üyeleriyle gerçekleştirdiği sahur programının görüntüleri ortaya çıktı. Coşkulu etkinliğin videosu AKP tarafından paylaşıldıktan sonra silindi.

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP Gençlik Kolları, Ağrı'da sahur programı düzenledi. Geniş katılımlı etkinliğe AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, MYK, MKYK üyeleri, AKP Ağrı İl Başkanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk da katıldı.

“AĞRI BÖYLE COŞKU DOLU SAHUR SOFRASI GÖRMEDİ”

Sözcü'nün haberine göre buluşmanın ardından sosyal medya paylaşımında bulunan İnan, “Ağrı böyle coşku dolu bir sahur sofrası bugüne kadar görmedi. Ağrı'nın Üniversiteli AK Gençlik'i ile sahur sofrasında bir araya geldik, birbirinden coşkulu ve güzel anlara şahitlik ettik” dedi.

AKP ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

AKP'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan müzikli ziyafetin görüntüleri kısa sürede tepkiler üzerine silindi.

CHP’DEN TEPKİ

Görüntülere ‘şatafat' ve ‘israf' eleştirisi getiren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Ne Ramazanı ne de “bir lokma, bir hırka” diyen Hz. Peygamberi anlamamışsınız. Siz şatafatlı israf masalarında gününüzü gün ederken, biz sefalete mahkum etttiğiniz öğrencilerle soframızı paylaşıyoruz. Vergileriyle sefa sürdüğünüz bu milletin tokadını yemenize az kaldı” ifadelerini kullandı.

AKP'nin etkinliğine tepki gösterdiği paylaşımında Killik, öğrencilerin iftar sofrasından fotoğrafları paylaştı.



SAYAN: 21 BİN LİRALIK KAHVALTIYI ÇOK GÖRMÜŞLER

Tepkiler üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, kahvaltının maliyetinin 21 bin lira olduğunu söyledi:

– Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon.

 
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