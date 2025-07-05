AKP satmaya devam ediyor: 23 yılın rekoru kırıldı





KAMU VARLIKLARI ELDEN ÇIKARILIYOR

Bu tutar, 2002-2025 arasındaki tüm yıllar içinde ilk 6 aylık bazda en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Böylece 2025 yılı, kamu mallarının en hızlı el değiştirdiği dönemlerden biri oldu.





Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana büyük emeklerle oluşturulan kamu varlıkları, AKP döneminde hızla özelleştirilerek elden çıkarıldı. Kamu taşınmazlarının satışından elde edilen gelir, AKP’nin kamuya ait mal varlıklarına yönelik politikasının çarpıcı bir göstergesi haline geldi. 2025 yılı, bu sürecin en keskin adımlarının atıldığı yıl olarak kayıtlara geçti.AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana geçen sürede, Türkiye büyük çaplı bir özelleştirme dönemine girdi. Özellikle son yıllarda hız kazanan kamu taşınmazı satışları, 2025’in ilk altı ayında tarihi bir zirveye ulaştı. 1 Ocak ile 30 Haziran 2025 arasında, devletin taşınmaz satışından elde ettiği gelir tam 8 milyar 422 milyon 630 bin TL oldu.2025’in ilk yarısında elde edilen gelir, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir artış kaydedildi. İşte bazı yıllara göre kamu taşınmazı satışından elde edilen gelirler:2002: 12 milyon TL2007: 1 milyar 137 milyon TL2012: 564 milyon TL2017: 343 milyon TL2022: 7 milyar 597 milyon TL2023: 3 milyar 914 milyon TL2024: 4 milyar 97 milyon TLAKP’nin iktidarda kaldığı süre boyunca kamu taşınmazlarının satışı hız kazanarak arttı.BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre 2025’in ilk 6 ayında satışı gerçekleştirilen kamu taşınmazları arasında, çeşitli kamu kurumlarına ait stratejik öneme sahip araziler de yer alıyor. Satılan bazı mülkler şöyle:Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Ağrı’daki bir taşınmazAydın Kuşadası’nda Maliye’ye ait kıymetli bir araziİstanbul Şile’de Hazine mülkiyetindeki iki araziAnkara Yenimahalle’de Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait iki taşınmazBu satışlarla birlikte, kamu kurumları bir kez daha kiracı konumuna düşerken, kamunun elindeki stratejik alanlar özel mülkiyete geçmiş oldu.