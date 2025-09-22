Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçim ayarlı müjdeleri vermeye erken başladı, gözler erken emeklilik... /22 Eylül 2025 23:38

AKP seçim ayarlı müjdeleri vermeye erken başladı, gözler erken emeklilik...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, esnaf için 9 bin olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda, "2028 yılından önce bu müjdeyi vermeyi hedefliyoruz" dedi.

SHABER3.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber’in YouTube yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, emeklilikten prim gün sayısına, bayram ikramiyelerinden özel sektördeki doğum izinlerine kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

EYT’NİN MALİ YÜKÜ 1.2 TRİLYON TL’Yİ BULDU

Işıkhan, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle 2,5 milyon kişinin emekli olduğunu, ancak 2,5 milyon kişinin daha EYT’yi hak etmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini söyledi. Bu durumun sosyal güvenlik sistemine getirdiği maliyete dikkat çeken Işıkhan, “SGK bütçemizin yüzde 67’sini emekli aylığı ödemelerine harcıyoruz” dedi. Işıkhan, 2023-2024 yılları arasında EYT’nin toplam maliyetinin 844 milyar TL olduğunu, bu yıl ise bu rakamın 1,2 trilyon TL’ye çıkacağını ve bu mali yükle mücadele etmenin tek yolunun istihdamı artırmak olduğunu ifade etti.

ESNAFA 7200 PRİM GÜNÜ MÜJDESİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden olan Bağ-Kur’lu esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi konusunda da önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, bu vaadin bir “emir niteliğinde” olduğunu belirterek, “2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım” dedi. Işıkhan, bu konudaki çalışmaların 2026’nın ilk veya ikinci çeyreğinde nihayete erdirilmesini hedeflediklerini söyledi.

ÖZEL SEKTÖRDE DOĞUM İZNİ VE EMEKLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, özel sektördeki kadın çalışanlara doğum izni gibi yeni haklar getirilip getirilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Bakan Işıkhan, bu konuda ihtiyaç duyulan alanlarda adımların atılacağını belirtti. Kamudaki doğum izni haklarının özel sektöre de yansıtılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Işıkhan, birçok özel sektör temsilcisiyle bu konuyu görüştüğünü söyledi.

Son olarak, en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 4 milyon emekli için de ekonomi koordinasyon kurulunun çalışmalar yaptığını ve ayrıntıların ilerleyen zamanda paylaşılacağını ekledi.
