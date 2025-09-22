AKP seçim ayarlı müjdeleri vermeye erken başladı, gözler erken emeklilik...





EYT’NİN MALİ YÜKÜ 1.2 TRİLYON TL’Yİ BULDU





ESNAFA 7200 PRİM GÜNÜ MÜJDESİ İÇİN TARİH VERİLDİ





ÖZEL SEKTÖRDE DOĞUM İZNİ VE EMEKLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber’in YouTube yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, emeklilikten prim gün sayısına, bayram ikramiyelerinden özel sektördeki doğum izinlerine kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.Işıkhan, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle 2,5 milyon kişinin emekli olduğunu, ancak 2,5 milyon kişinin daha EYT’yi hak etmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini söyledi. Bu durumun sosyal güvenlik sistemine getirdiği maliyete dikkat çeken Işıkhan, “SGK bütçemizin yüzde 67’sini emekli aylığı ödemelerine harcıyoruz” dedi. Işıkhan, 2023-2024 yılları arasında EYT’nin toplam maliyetinin 844 milyar TL olduğunu, bu yıl ise bu rakamın 1,2 trilyon TL’ye çıkacağını ve bu mali yükle mücadele etmenin tek yolunun istihdamı artırmak olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden olan Bağ-Kur’lu esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi konusunda da önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, bu vaadin bir “emir niteliğinde” olduğunu belirterek, “2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım” dedi. Işıkhan, bu konudaki çalışmaların 2026’nın ilk veya ikinci çeyreğinde nihayete erdirilmesini hedeflediklerini söyledi.2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, özel sektördeki kadın çalışanlara doğum izni gibi yeni haklar getirilip getirilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Bakan Işıkhan, bu konuda ihtiyaç duyulan alanlarda adımların atılacağını belirtti. Kamudaki doğum izni haklarının özel sektöre de yansıtılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Işıkhan, birçok özel sektör temsilcisiyle bu konuyu görüştüğünü söyledi.Son olarak, en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 4 milyon emekli için de ekonomi koordinasyon kurulunun çalışmalar yaptığını ve ayrıntıların ilerleyen zamanda paylaşılacağını ekledi.