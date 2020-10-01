Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçim barajını değiştirecek iddiası /01 Ekim 2020 10:09

AKP seçim barajını değiştirecek iddiası

Yüzde 10 seçim barajı ile ilgili TBMM'nin yeni yasama yılında bu konuda bir düzenleme yapılacağı iddia edildi.

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Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyonun farklı seçim modelleri üzerine çalışmaya başladı. AKP Meclis grubu da bu çalışmaya dahil edilirken, hazırlanan önerilerin MHP ve Cumhurbaşkanlığı ile istişare edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu olması düşünülen yeni seçim sisteminin de yeni yılda Meclis'e sunulması düşünülüyor. AKP'li kaynaklar çalışmaları, "Milli iradenin tam olarak tesis edildiği, manipülasyonlara izin vermeyen bir sistem arayışı” olacağını iddia ediyor.

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