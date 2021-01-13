Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçim barajını yüzde 12 yapacak iddiası /13 Ocak 2021 10:24

AKP seçim barajını yüzde 12 yapacak iddiası

KRT ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman'da konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'nin seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istediğini söyledi.

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Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre eski CHP Milletvekili Yarkadaş, AKP'nin seçim barajını düşürme vaadiyle geldiğini söyleyerek "Şu an bunu tartışıyorlar, önümüzdeki günlerde Türkiye bunu konuşacak." açıklamasını yaptı.

İki senaryo üzerinde çalışıldığını anlatan Yarkadaş, "Seçim barajının yüzde 12'ye çıkarılmasının yanında bir de daraltılmış bölge senaryosu var. Daraltılmış bölgeyi getirip seçim barajını yüzde 1'e indirmeyi düşünüyorlar. Seçim barajı yüzde 1'e indirildiğinde Saadet Partisi'nin, DEVA'nın ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na ihtiyacı kalmıyor." açıklamasını yaptı.
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