AKP seçim öncesi Hazine taşınmazlarını tek tek satıyor

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AKP’nin seçim öncesinde kamu arazileri özelleştirmelerine hız verdiğini vurguladı.







Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Sayıştay denetimlerine de dikkat çeken Bingöl, AKP’nin seçim öncesi yaptığı özelleştirmelere ilişkin bir derleme hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati göreve geldiğinden bu yana özelleştirmelerin hız kazandığını vurgulayan Bingöl, “AKP iktidarı döneminde 120 milyar 906 milyon 256 TL değerinde özelleştirme yapıldı. AKP iktidarı kamunun elinde ne varsa sattı. TEKEL’i, şeker fabrikalarını, TÜPRAŞ’ı, PETKİM’i ve diğer fabrikaları, üretim tesislerini ve özelleştirmelerin ardından bu tesislerin üzerinde yer aldığı yüzlerce kamu arazisini de sattı. Satılacak bir şey kalmadı dediğimizde ise yeni alanlar, yeni kamu arazilerini imara açarak satışa çıkardılar” dedi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bingöl, şunları kaydetti: “Nebati döneminde 10 ayda toplam 7 milyar 609 milyon TL değerinde taşınmaz satışı yapıldı. Maliye Hazinesi adı altında Türkiye’nin dört bir yanından halka ait olan arazilerin satışı yapılıyor. Seçim harcamaları için bu halkın elinde kalan ne varsa satmayı göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız. Giderayak özelleştirmeler ile Türkiye’yi bitirmeyi hedefliyorlar.”





"SAYIŞTAY’I DİNLEMİYORLAR"

ÖİB’nin Sayıştay raporlarına da dikkat çeken Bingöl, “Sayıştay 2014’ten itibaren her yıl ÖİB’yi uyarıyor. Ancak ÖİB satılan taşınmazlar ve kurumlara ilişkin bilgileri kanuna aykırı olarak kamuoyundan saklıyor. AKP her alanda olduğu gibi devlete yani halka ait olan taşınmazları ve kurumların satışını koca bir karanlıkla örtmek istiyor” dedi.







