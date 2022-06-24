AKP seçim öncesi kesenin ağzını açıyor: Kamu çalışanlarına enflasyon üzeri zam

Bakan Bilgin, “Temmuz’da yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40… Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız” dedi. Asgari ücrette zam beklentisi ile ilgili konuşan Bilgin, “Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız” dedi.







Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





“Biz yüzde 50’nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu. Temmuz’da yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak.





Türkiye yüzde 5’in üzerinde her büyüdüğünde ekonomi 750 bin istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyüdüğünde 1 milyon istihdam yaratıyor. Geçen yıl Türkiye 1.4 milyon istihdam yarattı. Çözüm yolu ekonominin büyümesini artırmakta. Biz bütün bunları sosyal politikalarla desteklemek zorundayız.”





ENFLASYON FARKI

Mayıs ayı için TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64. Merkez Bankası’nın yüzde 3,77 beklentisinin de üzerine eklenmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yüzde 40’a yakın zam yapılması bekleniyor.