AKP seçimde hile mi yapacak: DP liderinden AKP'li yönecinin açıklamalarına sert cevap

DP lideri Gültekin Uysal, AKP'li Mustafa Şen'in '2023 yılında seçimi kazanacağız. Nasıl diye sormayın' yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Legal/illegal, meşru/gayrimeşru herşeyi kullanarak milletin iradesini çalarak kazanacağız’ diyor!" ifadesini kullandı.







Uysal, sosyal medya hesabından Mustafa Şen’in açıklamasını değerlendirdi. Uysal, Şen’in “legal/illegal, meşru/gayrimeşru herşeyi kullanarak milletin iradesini çalarak kazanacağız” dediğini ifade etti. Uysal, devletin bütün imkanlarını kullanarak seçimi kazanmak istediklerine işaret ederek, “Devletin bütçesini, kadrolarını, Polisini, jandarmasını, istihbaratını, hakimini-savcısını, dini/Diyaneti/imamını, TRT’sini, Basın İlan Kurumu’nu velhasıl legal/illegal, meşru/gayrimeşru herşeyi kullanarak milletin iradesini çalarak kazanacağız’ diyor! Siz neyi ar sayarsınız?” dedi.





Mustafa Şen, partisinin Manisa İl Teşkilatı’ndaki programında 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını iddia ederek, şu ifadeleri kullanmıştı: “Ama bana şu soruyu sormayın, nasıl kazanacağız? ‘Nasıl’ı çöpe at. Kazanacağız. ‘Nasıl’ı yok, kazanacağız. Çünkü başka yolu yok. ‘Niçin kazanalım? Hep biz mi kazanacağız?’ Bundan sonraki seçimleri kazanmayacaksan, bu zamana kadar olan seçimleri niye kazandın ki? Daha öteye gitmeyeceksen buraya kadar niye geldin ki? O yüzden soru yok. Nasıl kazanacağız, niye kazanacağız, neden kazanacağız? Onların hepsini çöpe… Kazanacağız ve Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanımız olacak.”









