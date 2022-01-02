Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçimde hile mi yapacak: DP liderinden AKP'li yönecinin açıklamalarına sert cevap /02 Ocak 2022 13:27

AKP seçimde hile mi yapacak: DP liderinden AKP'li yönecinin açıklamalarına sert cevap

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023’teki seçimi kazanacaklarını iddia ederek “Bana şu soruyu sormayın: ‘Nasıl kazanacağız?’ Kazanacağız. ‘Nasıl’ı yok’” sözlerine tepki gösterdi.

SHABER3.COM

DP lideri Gültekin Uysal, AKP'li Mustafa Şen'in '2023 yılında seçimi kazanacağız. Nasıl diye sormayın' yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Legal/illegal, meşru/gayrimeşru herşeyi kullanarak milletin iradesini çalarak kazanacağız’ diyor!" ifadesini kullandı.

Uysal, sosyal medya hesabından Mustafa Şen’in açıklamasını değerlendirdi. Uysal, Şen’in “legal/illegal, meşru/gayrimeşru herşeyi kullanarak milletin iradesini çalarak kazanacağız” dediğini ifade etti. Uysal, devletin bütün imkanlarını kullanarak seçimi kazanmak istediklerine işaret ederek, “Devletin bütçesini, kadrolarını, Polisini, jandarmasını, istihbaratını, hakimini-savcısını, dini/Diyaneti/imamını, TRT’sini, Basın İlan Kurumu’nu velhasıl legal/illegal, meşru/gayrimeşru herşeyi kullanarak milletin iradesini çalarak kazanacağız’ diyor! Siz neyi ar sayarsınız?” dedi.

Mustafa Şen, partisinin Manisa İl Teşkilatı’ndaki programında 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını iddia ederek, şu ifadeleri kullanmıştı: “Ama bana şu soruyu sormayın, nasıl kazanacağız? ‘Nasıl’ı çöpe at. Kazanacağız. ‘Nasıl’ı yok, kazanacağız. Çünkü başka yolu yok. ‘Niçin kazanalım? Hep biz mi kazanacağız?’ Bundan sonraki seçimleri kazanmayacaksan, bu zamana kadar olan seçimleri niye kazandın ki? Daha öteye gitmeyeceksen buraya kadar niye geldin ki? O yüzden soru yok. Nasıl kazanacağız, niye kazanacağız, neden kazanacağız? Onların hepsini çöpe… Kazanacağız ve Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanımız olacak.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP seçimde hile mi yapacak: DP liderinden AKP'li yönecinin... Sonraki Haber >>

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:45:02