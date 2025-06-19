Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçmeni de ekonomiden şikâyetçi! Yüzde 41 'memnun değilim' dedi /19 Haziran 2025 16:18

AKP seçmeni de ekonomiden şikâyetçi! Yüzde 41 'memnun değilim' dedi

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün anketine göre, AKP seçmeninin yüzde 41’i ekonomik durumdan memnun değil. Öte yandan cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmamoğlu ikinci turda başa baş giderken, Mansur Yavaş’ın adaylığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 10 puan geride bırakıyor.

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Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün 11-12 Haziran 2025’te 1.532 kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması” çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, AKP seçmeninin yüzde 41’i ekonomik durumundan memnun değil. Katılımcıların yüzde 58,7’si genel ekonomik durumu tatmin edici bulmazken, AKP'lilerin yüzde 31,5’i hükümetin ekonomik politikalarının olumsuz etki yaptığını düşünüyor.

Ankette, hükümetin yolsuzluk ve israfla mücadelede başarısız olduğunu düşünen AKP seçmeninin oranı yüzde 27,9, adalet sisteminin adil çalışmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 40 olarak ölçüldü.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI

Anket, cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarını da ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı bir seçimde ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 35,7, İmamoğlu yüzde 32,6 oy alıyor. İkinci turda ise iki aday başa baş gidiyor. Mansur Yavaş’ın aday olduğu senaryoda ise Yavaş ilk turda yüzde 40, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 32,2 oy alıyor; ikinci turda Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 10 puan farkla geride bırakıyor. Özgür Özel’in adaylığında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda yüzde 37,8, Özel yüzde 27,8 oy alıyor; ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 puan farkla kazanıyor.

CHP’NİN ADAY TERCİHİ

“CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmazsa kim olmalı?” sorusuna, katılımcıların yüzde 33,2’si Mansur Yavaş, yüzde 9,9’u Özgür Özel, yüzde 4,8’i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi. CHP seçmeninde Yavaş yüzde 48,9, Özel yüzde 15,3 destek alırken, Atatürkçü seçmende Yavaş’a destek yüzde 47,1, Özel’e yüzde 9,1 oldu. Sosyal demokrat seçmenler arasında ise Yavaş yüzde 25,1, Özel yüzde 17,8 oranında tercih edildi.
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