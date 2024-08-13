Samanyolu Haber /Politika / AKP seçmeni 'değişim' istiyor /13 Ağustos 2024 08:37

AKP seçmeni 'değişim' istiyor

Meclis tatile girdi, AKP'li vekillerin saha çalışmaları başladı. Vatandaşla görüşen vekillerin en sık duyduğu şikayetlerin başında geçim derdi geliyor. Ayrıca seçimlerden sonra partide köklü bir değişim olmaması da tabanda huzursuzluk yarattı.

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Meclis’in tatile girmesiyle birlikte seçim bölgelerine giden AKP milletvekilleri, halkı dinlemeye başladı. Vatandaş, geçim zorluğundan şikâyet etti. Teşkilatlar da vekillerden “köklü değişim” istedi. Hafta sonları il-ilçe danışma meclisi toplantıları ile teşkilatlarla bir araya gelen parti yöneticileri, AKP’nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası üzerinden değerlendirmeler yapmaya başladı.

ŞİKÂYETLER AYNI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, milletvekilleri de seçim bölgelerinde hem vatandaşlarla bir araya geliyor, hem de teşkilat yöneticilerinin problemlerini bire bir dinleme fırsatı buluyor. Meclis tatile girdikten sonraki iki haftalık süreçte milletvekilleri sahada yine ekonomiye yönelik şikâyetler ile karşılaştı. Parti yönetimi de milletvekillerine vatandaşlarla diyaloglarında dikkatli olunması, eleştirilerin olgunlukla karşılanması ve bireysel taleplerle ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

RAPOR HAZIRLANIYOR

AKP teşkilatları ile yapılan değerlendirme toplantılarında ise, ön plana çıkan konu yerel seçimlerden sonra parti içinde köklü bir değişime gidilmemesi oldu. Partinin değişimin sürecinin başlatılmasında geç kalındığına dair şikâyetlerin dile getirildiği toplantılarla ilgili hazırlanacak raporlar parti yönetimince ele alınacak.

İLK START EYLÜLDE

Edinilen bilgilere göre AKP'nin büyük kongreyle ilgili takvimini ise eylül ayında başlatması bekleniyor. Bu doğrultuda, eylül ayında yapılacak MKYK’da kongre takvimi konusunda karar alınacağı belirtildi.

Kongre sürecinin mahalle delege seçimleri ile başlayacağı AKP'nin büyük kongresinin 2025 sonbaharında yapılacak şekilde bir takvim oluşturulacağı ifade ediliyor.
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