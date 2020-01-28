AKP kendi ağırlığını taşıyamıyor, çöküyor

SAMANYOLUHABER- Gazeteci yazar Murat Yetkin, ekonomik kriz, yolsuzluklar ve kendi içinden çıkacak yeni partiler karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kendi ağırlığını taşıyamaz hale geldiğini ifade etti.





Yekin şahsi blogunda yayımladığı makalede AKP'nin hâlini bitişik binalarda hasar görülmese de çöken yapılara benzetti. Yetkin'e göre parti içindeki dalgalanma partiyi ayakta tutan kolonları zayıflatıyor.





YETKİN: KOMŞUDA HAFİF HASAR O BİNAYI YIKABİLİR





Yetkin kıyaslama yaparken, "Bazen hatalı malzeme kullanımı buna yol açıyor, bazen taşıyıcı kolonların kesilerek mekân kazanılmaya çalışılması; bina artık kendi ağırlığını taşıyamaz hale geliyor ve komşuda hafif hasara yol açan zemin hareketi, o binayı yıkabiliyor." ifadelerini kullandı.





"AKP'nin kendi ağırlığını taşıyamaz hale gelerek çökme sürecine girmesi ihtimalinin hem siyasi hem ekonomik, hem de toplumsal hareketlilik bakımdan hesaba katılması gereken bir ortamdayız." diyen Yetkin, AKP'yi bekleyen tehlikeyi deprem alegorisi üzerinden anlattı.





Gazeteci Murat Yetkin, AKP'nin kendi içinden çıkacak iki partiye karşı uzun süre mukavemet gösteremeyeceğini belirtti.





SİYASETTE YIKIM İKİ ŞEKİLDE OLUYOR





Yetkin, "Fizikte ani yıkımların iki kaynağı var: Patlama dışa, çökme içe doğru oluyor. Siyasette ilkine ihtilal, devrim deniyor, ikincisi birden gelişmeler üzerinde kontrolü kaybetme, dağılma şeklinde görülüyor." tespitinde bulundu.





Yetkin ikinci yıkıma örnek olarak 1999’da kurulmuş Demokratik Sol Parti (DSP)-Milliyetçi Hareket Partis (MHP)-Anavatan Partisi (ANAP) koalisyonunun 2001 ekonomik krizinin akabinde parçalanmasını gösterdi.





NEYSE Kİ İKTİDAR DEMOKRATİK YOLDAN EL DEĞİŞTİRDİ





"Neyse ki hükümeti çöküşe götüren süreç, 2002 seçimleri sonucunda yönetimin demokratik yoldan el değiştirmesiyle sonuçlandı." diyen Yetkin, "AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) oluşan yeni bir Meclis kuruldu, ülkede toparlanma süreci başladı. Partiler ve hükümetin çöküşünün, hilesiz-hurdasız gidilen seçimle devlet ve toplum hayatında aynı etkiye yol açması önlenmiş oldu." ifadelerini kullandı.