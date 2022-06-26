Samanyolu Haber /Gündem / AKP sığınmacıların sağlık giderlerine yetişemedi: 1 milyar 250 milyon TL'lik ek bütçe /26 Haziran 2022 10:40

AKP sığınmacıların sağlık giderlerine yetişemedi: 1 milyar 250 milyon TL'lik ek bütçe

Sığınmacıların sağlık giderleri için halkın bütçesinden sadece bu yıl harcanacak para 4 milyar 90 milyon lirayı aştı.

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Ülkenin dört bir yanına dağılan sığınmacılara halkın bütçesinden harcanan sağlık giderlerine devlet para yetiştiremez oldu. Yüksek doğurganlık oranlarıyla dikkat çeken sığınmacıların sağlık giderlerinin karşılanması için sene başında bütçeye konulan 2 milyar 840 milyon 680 bin liranın yetmeyeceği anlaşılınca hükümet ek bütçeye de 1 milyar 250 milyon liralık ek ödenek koymak zorunda kaldı. Ek ödenekle birlikte sığınmacıların sağlık giderleri için halkın bütçesinden sadece bu yıl harcanacak para 4 milyar 90 milyon lirayı aştı. Türki Cumhuriyetlerden gelenler dışındaki tüm sığınmacı yabancıların sağlık giderleri devlet tarafından karşılanıyor.

1.6 MİLYARLIK EK HARCAMA
Ek bütçe yasa teklifine göre, Göç İdaresi Başkanlığı'na bu yıl için tahsis edilen 4 milyar 494 milyon liralık toplam ödeneğe 1 milyar 645 milyon lira daha ilave edilecek. Böylece idarenin yabancılar ve sığınmacılar için yapacağı harcama bütçesi toplamda 6 milyar 139 milyon liraya çıkarken bu paranın 4.1 milyar lirası yabancıların sağlık giderleri için harcanacak.

Kalan 170 milyon lira sınır dışı için harcanacak
Sözcü'nün haberine göre ek bütçeye konulan yaklaşık 1.7 milyarlık ek ödeneğin sağlık harcamalarından geri kalan 170 milyon lirası düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerine ilişkin giderleri için harcanacak. Geri gönderme merkezlerinin tüketime yönelik mal ve hizmet alımları için ise 200 milyon liralık ek harcama yapılacak.


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