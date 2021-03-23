AKP sözcüsü: Kabine değişikliği geliyor

Ünal, “Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023’e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz” dedi.





24 Mart’ta yapılacak AKP kongresine değinen Ünal, “Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye’yi 2023’e taşıyacak” dedi. Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP’ye davette bulunmadıklarını da söyledi.





AKP, YENİ BİR METİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR





NTV canlı yayınında gündeme ilişkin konuşan Ünal, İstanbul Sözleşmesi’nin bağlamından koptuğunu iddia etti. Ünal, “Sonuçta İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz 9 yıl öncesinde bağlamından koptu; asli görevini yerine getirmesi gereken hususlar dışında bütün dünyada maalesef bir üçüncü cinsiyet dayatmanın aparatı haline geldi.”





Ünal’ın konuşması şöyle: “AK parti yeni bir metin üzerinde çalışıyor. Türkiye’nin hukuk sistemi bunu gerçekleştirebilecek güçte. Türkiye’nin kendi insanını temel insan haklarını kadına karşı şiddeti çocuğa yönelik şiddeti sadece çocuğa değil bütün canlılara; şimdi hayvanları korumayla ilgili de bir düzenleme mecliste.”





“Türkiye’nin hukuk sistemi bütün bu hakları korumak ve bunu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapmak dirayetine sahiptir. Biz bu konuda oturup daha önce yaptığımız düzenlemelerin ışığında ve bugünkü ihtiyaç ve gelişmelerin ışında yeni bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız.