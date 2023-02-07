AKP sözcüsü Ömer Çelik’in

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından kameralar karışısına geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmayla pes dedirtti.



Ömer Çelik depremden etkilenen Adana’da bulunduğu esnada yaptığı açıklamada “ Cumhur İttifakı olarak sahadayız” diye konuştu. Çelik'in açıklamalarına İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray "Ömer Çelik büyük acımızı daha idrak bile edememişken tarihe bu utanç verici açıklaması ile geçecek. Bu siyasetin vahşi yüzü mü?" diye tepki gösterdi.



"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK SAHADAYIZ"



Çelik konuşmasında Cumhur İttifakı tanımlamasını sık sık kullanırken "Hem AK Parti Genel Merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, MYK ve MKYK üyeleri, milletvekillerimizi ilgili bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır. Bütün arkadaşlarımız vatandaşlarımızla beraber bu çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepimiz belli illere dağıldık. Her ilde bakanlarımız var. Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var. Bu şekilde iller paylaşılmış durumda. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." Diye konuştu



Tüm Türkiye’de vatandaşlar ve siyasi partiler Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ile yayılan depremde ölen ve yaralı kurtulanlar için harekete geçmişken AKP’li Ömer Çelik’in çalışmaları Cumhur İttifakı özelinde anlatması büyük tepki topladı.