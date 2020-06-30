Samanyolu Haber /Gündem / AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye S-400 cevabı /30 Haziran 2020 23:17

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye S-400 cevabı

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'ler için ABD'nin 'satın alma' önerisiyle ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma teklifine ilişkin, "Bir ülke bir başka ülkeden silah ya da silah sistemi aldığı zaman bunu kullanmak için alıyor. Patriot istedik vermediler ve S-400'ler karar kılındı" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP'li cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan temin ettiği S-400 hava savunma sistemlerini satın alma talebine ilişkin konuya değinen Çelik, "Bir ülke bir başka ülkeden silah ya da silah sistemi aldığı zaman bunu kullanmak için alıyor. Türkiye Cumhuriyeti patriot almak istedi vermediler ve S-400'de karar kılındı. Bir silah sistemi bir ülkeye satıldığı zaman son kullanıcı olarak satılır. Türkiye Cumhuriyeti açısından bakarsak Türkiye Cumhuriyeti köklü devlettir. Tüm ülkelerle ilişkilerde adımları atarken hesap ederek atar. Katsa yaptırımları yaklaşımı Türkiye Cumhuriyeti açısından doğru bir tavır olarak gündeme gelmez. Patriotlar konusunda irademizin müttefikimizin ABD tarafından değerlendirilmesini bekleriz" ifadelerini kullandı.
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