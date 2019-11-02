AKP talimatla Eren Erdem için gizli tanık ayarlatmış

CHP PM üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada gizli tanık ifadesini dosyasına ekleyen dönemin savcısı Fuzuli Aydoğdu için “Benim dosyamla terfi etti, benim dosyamla görevden alındı” dedi.





VARANK KUMPAS KURDURMUŞ

Cumhuriyet’e konuşan Erdem, gizli tanık ifadesini dosyaya koyan dönemin savcısı Fuzuli Aydoğdu’nun istifa etmediği, görevden alındığını belirterek, “Benim cezaevinde kalmama neden olan kişi bu savcı. Hükümet ve içindeki birileri benim cezaevine girmemi istediler. Beni her noktada inceliyorlar ve bir şey bulamıyorlar. Dosyadaki tanık beyanına göre Bakan Mustafa Varank, Fuzuli Aydoğdu’ya talimat veriyor ki bunlar duruşma tutanaklarında da mevcut. Varank, gizli tanığa bir gazeteci gönderiyor. Bana yönelik soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi hazırlatıp altına imza attırıyorlar. Kumpas kuruluyor” dedi.





BENİM DOSYAMLA TERFİ ETTİ, BENİM DOSYAMLA GÖREVDEN ALINDI





Dosyasında gizli tanık dışında hiçbir delil bulunmadığını belirten Erdem, “Aydoğdu’nun gizli tanık görevlendirdiği ortaya çıkınca, resmi tutanağa girince ve bu tutanağın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitme olasılığı olunca Adalet Bakanı bu şahsı görevden aldı. Ben bir gizli tanığın lafıyla tutuklandım. İstanbul Grubu diye bilinen Aydoğdu’nun da içinde olduğu bu grup Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü de hedef aldı. Üzerine atılı bütün işleri uzmanlıkla yaptılar ve benim dosyam da bunlardan biriydi. Sonuç olarak da Aydoğdu, benim dosyamla terfi etti, benim dosyamla görevden alındı” dedi.





4 AY İZOLASYON UYGULADILAR

Psikolojik baskı ile şahsının yılması, bu yılgınlıkla da CHP’ye yönelik bir süreç inşa etme hayalleri içinde olunduğunu ifade ede Erdem, “CHP’nin FETÖ’yle irtibatları olduğu yönünde bir takım kanaatleri olduğunu bu konuda benim söyleyeceğim bir şey olup olmadığını sordu. 490 gün cezaevinde kalmamın nedeni benim orada verdiğim sert tepkisel yanıtlar oldu” dedi. İlk dört ay mutlak izolasyon politikasının uygulandığını dile getiren Erdem, “Milletvekillerinin ziyaretleri bile yasaklanarak, ağır tecrit koşulları uygulandı” dedi.





CEZAEVİNDE TERBİYE OLACAK İNSANLAR DEĞİLİZ

İktidarın cezaevini kendilerince terbiye etme aracı olarak kullandığını hatırlatan Erdem, “Ama bizler cezaevleri ile terbiye olacak insanlar değiliz. O yüzden ben yaşadığım bu süreci hayıflanarak değil, verdiğimiz mücadelenin haklılığını teyit ederek ifade ediyorum” dedi.