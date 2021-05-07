Samanyolu Haber /Gündem / AKP tartışılan videoyu sildi /07 Mayıs 2021 18:43

AKP tartışılan videoyu sildi

AKP, sosyal medya hesabından paylaşılan "CHP yalan üretim merkezi" adlı videoyu sildi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) resmi Twitter hesabında 5 Mayıs 2021 tarihinde ‘CHP yalan üretim merkezi’ adlı bir animasyon yayınlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın çizgi karakterler olarak canlandırıldığı animasyonda bir profesörün, icat ettiği makineyle ana muhalefet partisi için ‘yalan ürettiği’ gösterilmişti.

Sağlık Bakanlığı ile ilgili iddialara ve ‘128 milyar dolar nerede?’ tartışmasına da atıfta bulunulan animasyonun sonunda “Devamı gelecek” denmişti.

AKP’li siyasiler tarafından çokça paylaşılan ve 2 milyondan fazla görüntülenen söz konusu videonun silindiği ortaya çıktı.

AKP, sosyal medya hesabından 4 Mayıs gecesi   “Yarın saat 14.00’te” yazılı not ve kullanılan pinokyo (yalancı) emojisi ile ilk paylaşımını yapmıştı.
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