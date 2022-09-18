"AKP tarzı Yap-İşlet-Devret hilesi"

Yapımı sırasında ve açıldıktan sonra da tartışma konusu olan 1915 Çanakkale Körüsü için suç duyurusunda bulunuldu.







CHP'li Deniz Yavuzyılmaz tarafından yapılan suç duyurusunda Sayıştay Raporu kaynak gösterilerek kamunun 306 milyon Euro'dan fazla zarara uğratıldığı iddiasına yer verildi.







Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret hilesi.



Çanakkale Köprüsü İşi’nin yapım süresinin, şirkete ek işletme süresi verilecek şekilde mevzuata aykırı başlatıldığını yapıldığını tespit ettik.



Kamu zararı: 306.819.090 Euro!



Suç duyurusunda bulundum!



Kaynak: KGM Sayıştay Raporu.





