SAMANYOLUHABER- T24 yazarı Mehmet Tezkan bugün yayımlanan "AKP teflon tava gibi..." başlıklı makalesinde 18 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha önceki felaketlerde olduğu Giresun'da iki gün önce meydana gelen sel felaketinde de sorumluluğu üstlenmediğini vurguladı.

"Kimse sormuyor: O binalara kim yapım izin verdi, kaçaksa kim göz yumdu?" sorusunu yönelten Tezkan, "Gerçi koskoca Cumhurbaşkanlığı Saray'ı da kaçak yapıymış. Balık baştan kokar derler ya Giresunlulara kızmaya kimin hakkı olabilir ki! 18 yıldır iktidarda ama hiçbir olumsuz hadiseyi üzerine alınmıyor. Mutlaka o işin bir müsebbibini buluyor." ifadelerini kullandı.





DOLAR ZIPLAYINCA LONDRA FON YÖNETİCİLERİNİN OYUNU





Tezkan, AKP'nin başarısızlık namına ne varsa suçu başkalarına atmayı alışkanlık hâline getirdiğini belirterek, "Artık alıştık. Dolar, euro zıplayınca Londra fon yöneticilerinin oyunu. Enflasyon haddini aşınca dış güçlerin kazığı. Faiz artıkça malum lobinin dayatması!" tespitinde bulundu.





"Tamam da bu iktidarın hiç mi kabahati yok?" sorusunu yönelten Tezkan, "Artılar kendilerine eksiler başkalarına! Teflon tava siyasetinin özeti bu." yorumunu yaptı.





T24 yazarı Mehmet Tezkan, AKP'nin iki yüzlü siyasetini "Teflon tava siyaseti dedikleri bu." diye özetledi.

Tezkan şöyle devam etti: "Giresun'daki sel felaketi... Üç bakan bölgeye gitti. İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı. Üçü de 'dere üzerine ev yaparsanız sonuç bu olur' dedi işin içinden çıktı. O evlere kim izin verdi? Sanki dün iktidar oldular!"





"İSTANBUL'UN HÂLİNE BAKIN!"





Tezkan imar rantları için Karadeniz yaylalarının ve İstanbul'un nasıl talan edildiğini örnekleri ile aktardı: "Ayder yaylasına çık. Uzungöl'e git. 2002 yılında nasıldı, şimdi nasıl? Hadi o kadar uzağa gitmeyelim. Herkesin gözü önünde olan İstanbul'a bakalım. İstanbul'un hâline bakın. Beton yığını! Ortaköy'den çık Kuruçeşme'ye git bakalım denizi görebilecek misin veya Yeşilköy'den çık Bakırköy sahiline ilerle... Ataköy'de deniz yok, duvar var!"







Tezkan, "Doların 7,40 TL olmasında da Giresun'un sel felaketiyle sarsılmasında da! Gerisini saymamayım hep bir müsebbibi var. Teflon tava siyaseti dedikleri bu." ifadelerini kullandı.