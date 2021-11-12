AKP, tepki çeken çıplak arama yönetmeliğini değiştirdi

Uşak’ta 30 kız öğrencinin Emniyet binasında çıplak arandığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen arama yönetmeliği değiştirildi.





Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayınlandı. Düzenlemedeki ‘çıplak arama’ ifadesinin yerine ‘detaylı arama’ ifadesi getirildi.





ÇIPLAK ARAMA İFADESİ ÇIKARILDI

Başta AKP’li Özlem Zengin, Cahit Özkan, Süleyman Soylu olmak üzere iktidar temsilcilerinin mağdur ve tanık beyanına rağmen reddettiği cezaevlerinde çıplak arama ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Eski yönetmelikte yer alan ‘çıplak arama’ ifadesinin yerine ‘detaylı arama’ ifadesi getirildi. Çıplak arama yapılması kararının alınması için gereken ‘makul ve ciddi emarelerin varlığı’ şartına, ‘bunun başka bir suretle tespitinin olanaksız olması’ şartı da eklendi.





“UTANMA DUYGUSU İHLAL ETMEYECEK ŞEKİLDE…”

Eski yönetmelikte yer alan “Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlâl etmeyecek şekilde ve kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir” düzenlemesinin yerine “Detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir” cümlesi getirildi. Ayrıca, “arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilmesi” sağlandı. Arama sırasında, “görevli tarafından eldiven kullanılması” koşulu getirildi.





AKP’Lİ ZENGİN VE SOYLU “BELGESİ YOK” DEMİŞLERDİ

Çıplak arama skandalı, Gülen Hareketi operasyonları kapsamında Uşak’ta gözaltına alınan 30 kız öğrencinin sosyal medyadaki ifşaları sonrası ortaya çıktı. Konuyu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis gündemine taşıması sonrası toplumun birçok kesiminden daha önce benzer uygulamalara maruz kalanların da ortaya çıktı. AKP’li Özlem Zengin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “belgesi yok” diyerek çıplak arama iddialarını yalanlamış ancak Zengin daha sonra “Türkiye’de bu tür arama hiç yoktur demiyorum. Madem böyle bir mesele var, bir zahmet bunun şikayetini de yapın” demişti.