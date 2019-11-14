AKP tepkilerin ardından konaklama vergisinde geri adım atmaya hazırlanıyor

Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde konaklama vergisinde yeniden değişikliğe gidilmesi bekleniyor.





Dünya gazetesinin AKP kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Komisyon’da maktu vergi olarak değiştirilen konaklama vergisi, Genel Kurul’da verilecek önergeyle değiştirilerek, yasa teklifinin ilk halinde olduğu gibi 2020 yılında yüzde 1, 2021 yılında ise yüzde 2 olarak uygulanacak.



