AKP teşkilatı iki yıl kaçak su tüketmiş

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Alanya ilçe binasının 2 yıldır aboneliği olmadan kullandığı su kesildi.





Kaçak su kullanıma tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, "Yoksulluğu bitireceğiz, dediler; memleketin soyulmadık yerini bırakmadılar." dedi.







Nusret Bayar, AKP Alanya ilçe başkanlığının suyunun kesilmesinden sonra abonelik için müracaat ettiğini söyledi. Bayar "Bugüne dek kullandıkları 653 ton suyun bedelini Alanya halkımız ödemiştir." diye konuştu.





MÜHÜRSÜZ SAYAÇ TAKMIŞLAR





Bayar "Vatandaşlarımız işsizlikle, yoksullukla boğuşurken, elektrik ve su paralarını ödeme güçlüğü çekerken, iki yıl boyunca Alanya AKP ilçe binasında kaçak su kullanılıyormuş. Alanya AKP ilçe binasına ASAT’ın bilgisi olmadan mühürsüz su sayacı takılmış." dedi.