'AKP teşkilatlarından alınan 5 bin bekçi, polis kadrosuna geçirildi'

Kronos Haber'den Hicran Aygün'ün haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın pilot bölge olarak belirlediği İstanbul’da 386 bekçiyle başlayan uygulamanın 20 ilde 21 bin kişiye ulaştığı ve eğitim durumuna bakılmaksızın yaklaşık 5 bin bekçinin “polis” kadrosuna geçirildiği öğrenildi.





İçişleri Bakanlığı, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Emniyet’teki tasfiyelerle oluşan kadro açığını telafi etmek için 2017 yılında İstanbul’da başlattığı “bekçi” uygulamasında sayı iki yıl içinde 20 ile ve 21 bin 349’a çıktı. Eğitim durumuna bakılmaksızın 15 günlük kurs ve 180 lira “kayıt” ücretinin ardından görev verilen bekçilerin 5 bininin ise geçtiğimiz günlerde “polis” kadrosuna geçirildiği öğrenildi.





BEKÇİLER NASIL BULUNDU?





Gece asayişini sağlamak üzere işe alınan bekçilerin seçiminde ise iktidarın ilçe teşkilatlarına “eğitim durumunu gözetmeksizin işsiz gençlerin listesini yapmaları” konusunda talimat iletildiği ve bunun üzerine başvuran yüzlerce kişiden 346’sının hemen işe alındığı öne sürüldü. Parti teşkilatlarının referansıyla bekçi olacak 23-28 yaş arasındaki gençlere meslekte daha kıdemli olan polisler tarafından ise sadece 15 gün eğitim verildi. GBT (genel bilgi toplama) sorgulama, fiziki direnişle karşılaşmaları halinde dikkat edilmesi gerekenler gibi bilgilerin yanı sıra bir gün de atış talimi yaptırıldı. Ardından 386 bekçi polis elbiselerini giyerek “Gece Kartalları” adıyla İstanbul sokaklarında devriye gezmeye başladı.





5 BİN POLİS AÇIĞI GECE BEKÇİLERİNDEN KARŞILANDI





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen şubat ayında teşkilata 15 bin polis alınacağına ilişkin sözlerinin ardından işsiz üniversite mezunlarının bir kısmı polis olmak için KPSS’ye girdi. Ancak bakanlık iki kez POMEM sınavını iptal etti. Soylu, 7 ay sonra ise teşkilattaki polis açığının sadece 10 bin olduğunu ve yıl sonuna kadar bekçi sayısının 30 bine tamamlanacağını söyledi. Uzun süredir Emniyet teşkilatında bulunan bir memur ise polisteki 15 bin açığın 5 bininin “gece kartalları” olarak göreve başlayan kişilerden karşılandığını iddia etti. Emniyetteki 10 bin polis açığıyla ilgili sınav konusunda ise tarih vermedi. Ancak polis ve bekçi alımlarındaki kriterlerin değişeceğini belirtti. Bundan sonra teşkilata en az lise mezunu kişilerin alınacağını, “renk körlerinin” de polis ve bekçi olabileceğini belirtti.





BAŞPOLİSLİK RAFA KALKTI, HEPSİ KOMİSER MUAVİNİ OLDU





Emniyet’teki tek değişiklik bununla da kalmadı. 2010 yılında Emniyet teşkilatında amir ve müdür statüsündeki memurlarla “sıradan polisler” arasında iletişim kurmak üzere getirilen “başpolislik” de rafa kalktı. Kıdem gözetilmeksizin kısa süreli eğitimlerden geçtikten sonra başpolis olanlar da bir süre sonra komiser muavini olarak göreve başladı.