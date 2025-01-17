AKP, transfer etmek istemişti! O CHP'li başkandan dikkat çeken 'Erdoğan' hamlesi





ÖZEL'İN İDDİALARI BİR ANDA GÜNDEM OLMUŞTU





DİKKAT ÇEKEN HAMLE

İşte o pankart:









Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonlar sonucu Rıza Akpolat tutuklandı. Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hemen harekete geçmiş ve ortak tepki göstermişti. Açıklamada en dikkat çeken ise Özel'in açıklaması olmuştu.Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta CHP’li bir belediye başkanını transfer etmek için özel araçla aldırdığını iddia ederek, yaşananları şöyle anlatmıştı:"Bir belediye başkanım, başarılı bir belediye başkanım bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı yana yakıla beni arıyor. 'Sayın Cumhurbaşkanı benimle özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz Sayın Genel Başkanım?' Dedim ki 'Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir iş vardır... Gidin, dönüşte görüşürüz."Özel, söz konusu belediye başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP’ye katılma teklifi yapıldığını iddia etmişti. Özel'in açıklamaları sonrası Türkiye, bu belediye başkanını merak etmiş ve o ismin Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu ortaya çıkmıştı.Siyaset arenasının çok konuştuğu olay sonrası Demirçalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AKP Adana İl Kongresi'ne katılacak. Demirçalı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce ilçeye "Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz" pankartı astırdı. Bu pankart, "Demirçalı, AKP'ye açık kapı mı bıraktı?" yorumlarına neden oldu.Demirçalı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "CHP'nin baba ocağı olduğunu" ifade etmişti. Demirçalı, Özel'in dile getirdiklerini doğrulayarak, görüşmenin geçen hafta gerçekleştiğini belirtmişti.Demirçalı, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" ifadesini kullandı. AKP'ye davet edildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirçalı, "CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" demişti.