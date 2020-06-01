AKP trollerinden yeni ahlaksızlık: Hocaefendi'den zorunlu açıklama

ABD'deki toplumsal olayları fırsat bile bir grup AKP trolü sahte sosyal medya mesajları ile karışıklıktan istifade etmeye çalıştılar.





Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmi hesabından paylaşılmış gibi sahte bir mesajı dolaşıma sürdüler... ABD'de hayatını kaybeden George Floyd’u suçlayan ve olayı protesto eden göstericilere hakaret eden bir twit atılmış gibi sahte görseller oluşturan AKP trolleri bununla Gülen’i hedef haline getirmeye çalıştı. Gülen’in kaldığı evin adresini de bu sahte görsellere ekleyen troller, göstericileri Gülen’i ‘ortadan kaldırmaya’ çağırdı.





Fethullah Gülen Hocaefendin'in resmi Twitter hesabından da görsellerin sahte olduğuna ve ilgili hesapların Twitter'a bildirildiğine dair bir paylaşım yapıldı.















