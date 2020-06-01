Samanyolu Haber /Gündem / AKP trollerinden yeni ahlaksızlık: Hocaefendi'den zorunlu açıklama /01 Haziran 2020 11:31

AKP trollerinden yeni ahlaksızlık: Hocaefendi'den zorunlu açıklama

ABD’de George Floyd'un polis güçleri tarafından öldürülmesinin ardından oluşan gergin ortamı fırsat bilen AKP trolleri yeni bir ahlaksızlığa imza attı.

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ABD'deki toplumsal olayları fırsat bile bir grup AKP trolü sahte sosyal medya mesajları ile karışıklıktan istifade etmeye çalıştılar. 

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmi hesabından paylaşılmış gibi sahte bir mesajı dolaşıma sürdüler... ABD'de hayatını kaybeden George Floyd’u suçlayan ve olayı protesto eden göstericilere hakaret eden bir  twit atılmış gibi sahte görseller oluşturan AKP trolleri bununla Gülen’i hedef haline getirmeye çalıştı. Gülen’in kaldığı evin adresini de bu sahte görsellere ekleyen troller, göstericileri Gülen’i ‘ortadan kaldırmaya’ çağırdı.

Fethullah Gülen Hocaefendin'in resmi Twitter hesabından da görsellerin sahte olduğuna ve ilgili hesapların Twitter'a bildirildiğine dair bir paylaşım yapıldı.




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