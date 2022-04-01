AKP, Türk futbol kulüplerini yabancılara satmak için düğmeye bastı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisine yakın isimlerle Türk futbolunu batırdı. Kulüpleri AKP teşkilatlarına çeviren Erdoğan, borç içinde yüzen kulüplere kamu bankaları üzerinden kredi vererek adeta kendisine bağladı. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kulüplerin yabancılara satışının önüne açan yasa geçiriliyor.





KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Her alanda dibe vuran Türk futbolu için yeni dönemin kapısını aralayan 61 maddelik ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi’ TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Kısa süre içerisinde Meclis Genel Kurulu’na sunulacak teklif, borç batağındaki kulüplerin elden çıkarılmasını kolaylaştıracak. Son 10 yıldır Avrupa kupalarında başarıdan yoksun kalan takımlarda yönetim krizleri çıkarılacak.





BAŞKAN VE YÖNETİM BORCU KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK

Kulüpler en çok bir önceki yılın brüt gelirinin yüzde 10 fazlasına kadar ilave harcama yapabilecek. Kanunla birlikte 30 milyar TL’yi aşan borca sahip futbol kulüplerinin daha fazla borçlanması yasaklanacak. Başkan ve yönetimi, kendi dönemindeki borçlardan sorumlu tutulacak. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri mali yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.





‘BORÇ KİMİN BORCU’ KAVGASI BAŞLAYACAK

Söz konusu düzenlemeyle kulüplerde kaosa kapı aralandı. Kanun maddesi aynen kabul edildiği taktirde borç içinde yüzen kulüplerde hangi borcun hangi başkan dönemine ait olduğu tartışması çıkacak. Hiçbir başkan ve yönetim kendinden önceki dönem borçlarını ödemeyecek. Borçlar yine faizleriyle birlikte katlanacak. Bilet ve forma satışı, canlı yayın gelirleri dibe vuran Türk futbol kulüpleri yönetilemez hale gelecek.





ERDOĞAN’IN AMACI KULÜPLERİ SATMAK

Futbolculara maaş ödemekte zorlanan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için denk bütçe sistemi getirilecek. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Bu düzenlemeyle de kulüplerin satılabilmesinin önünü açacak. Erdoğan’a yakın Göksel Gümüşdağ, Tahir Kıran, Murat Sancak gibi isimlerin isteğiyle getirilen maddelerle kulüpler parası olan yabancılara teslim edilecek.





EN BORÇLU FENERBAHÇE

AKP’nin siyasetiyle iyice yozlaşan kulüpleri elde çıkarma operasyonda asıl hedef 4 büyük kulüp. Taraftar kitlesi ve delege seçimlerine yeterince etki edemeyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, satış yoluyla kulüpleri tamamen avucuna alacak. Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden takımlar arasında Fenerbahçe’nin 5 milyon 977 milyon lira, Galatasaray 2 milyar 561 milyon lira, Beşiktaş 4 milyar 579 milyon lira, Trabzonspor’un 1 milyar 481 milyon lira borcu bulunuyor.