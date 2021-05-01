Samanyolu Haber /Gündem / AKP Türkiyesi sahte belge cenneti /01 Mayıs 2021 11:29

AKP Türkiyesi sahte belge cenneti

Diploma yerine geçen ve nükleer santraller dahil ‘tehlikeli ve çok tehlikeli’ işlerde çalışmak için şart olan ‘mesleki yetkinlik’ belge skandalı, İzmir’de patladı. Türkiye’de ilk kez binlerce belge iptal edildi.

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Nükleer santraller dahil tehlikeli ve çok tehlikeli işler ile ilk yardım, gıda hijyeni gibi 259 meslekte çalışmak için şart olan mesleki yeterlilik belgelerinde usulsüzlük saptandı. İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezi’nde yaşanan skandal sonrası yaklaşık 20 bin belge iptal edildi.

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
MEB Maarif Müfettişleri, 19 bin 832 kişiye usulsüz ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ dağıtıldığını saptadı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, skandala el koydu. Bakanlık, 19 bin 832 belge iptal etti. İzmir Valiliği’ne isim listesini resmi yazıyla bildirdi. HEM Müdürü İsa Elbir, açığa alınıp, dava açıldı.

“NE OLUP BİTTİĞİNİ BEN DE BİLMİYORUM”
Suçlamaların odağındaki Menderes HEM Müdürü İsa Elbir Sözcü’den Sultan Uçar’a yaptığı açıklamada, “Adli yargılama başladı. Ne olup bittiğini ben de bilmiyorum. Bakanlık, protokol olmadan kurs açıldığı için belgeleri iptal etti. Fatura bana kesildi. Bir tek ben suçlandım. İlçe müdürü, şube müdürleri izin vermezse, kurslar açılamaz. Belge satışı yok” dedi.

BELGELER YASA YÜRÜRLÜĞE GİRER GİRMEZ DAĞITILMIŞ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2018’de değişti. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler sınıfındaki meslekleri yapabilmek için ‘diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız iş yeri açma, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik’ gibi Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Bu belgeleri Halk Eğitim Merkezleri kurs açarak veriyor. Sahte belgeler, yasanın yürürlüğe girdiği 2019 yılı Aralık ayında dağıtılmış.
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