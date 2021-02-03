AKP Türkiyesi tezeğe döndü

Doğalgaza yapılan zamlar, doğal yakıt tezeğin kullanımını artırdı. Tezek satarak geçimini sağlayan Alaattin Galitekin ise bu yılki satışlardan memnun olduğunu açıkladı. Kiminin unuttuğu kiminin ne olduğunu bile bilmediği tezek, yakıt olarak kullanılmak için kurutulmuş sığır dışkısına deniyor.
ZAMLAR TEZEĞE YÖNELTTİ
Yıllık resmi enflasyon yüzde 14,97 olarak açıklanırken MA’nın haberine göre doğalgaz ve kömüre yapılan zamlar sonrası tezeğe olan rağbet de arttı. Doğalgaz ve elektriğe peş peşe zamlar yapıldı. Aile bütçesini zorlayan zamlar, özellikle doğu illerinde ısınma tercihlerinde tezeği bir kez daha gündeme getirdi. Doğalgaz ve kömüre para yetiştiremeyenler ısınmak için yeniden tezek kullanmaya başladılar.
TEZEĞE RAĞBET 3 KAT ARTTI
Bölgedeki tezek satıcılarının tespitlerine göre bu yıl tezek satışlarında 3 kat artış yaşanırken, gelecek kış aylarının hazırlıkları da başladı. Iğdır’da da eksi 7 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen ev ev dolaşarak, gençler tezek hazırlıyor. El birliğiyle hazırlanan tezeğin bir bölümü önümüzdeki kış aylarında satılacak, geriye kalanlar ise yakacak olarak kullanılacak.
Tezek hazırlayanlardan Azad Çakmaz, bölgenin en önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğuna işaret ederek, zamlara karşı bu durumun avantaj olduğunu kaydetti. Doğalgaz faturalarının çok yüksek geldiğinin aktaran Çakmaz, “Tezeği satın almadığımız için bütçemize bir katkısı oluyor. Faturalardan tasarruf edebiliyoruz. Bu da olmasa halimiz daha kötü olur” dedi. Köyün gençlerinin sıra sıra evlere yardıma gittiğini ifade eden Çakmaz, “Bir kısmımız kesiyor, diğerleri tezeği diziyor, iş birliği ile bitiriyoruz. Aramızda dayanışma olmasa iş uzun sürer” diye kaydetti.
RÖMORKU 250 TL
Iğdır merkezde kurulan pazarda tezek satan Alaattin Galitekin ise, tezeğin römorkunu 250 TL’den sattığını aktardı. Bu yıl tezek satışlarının iyi olduğunu söyleyen Galitekin, doğalgaza yapılan zamlar sonrası insanların tezeğe yöneldiğini kaydetti.
Isınma giderlerinin artması birçok medya ortamında alternatif ısınma yollarını ve maliyetlerini de gündeme getirdi. Örneğin 100 metrekarelik bir konutu ısıtmak için günde 7 saate yakın çalışması gereken 4 bin 500 Watt gücündeki bir klima, ayda 900 kilovat saat elektrik harcayarak 639 TL karşılığı tüketim yapıyor. 8 bin Watt gücündeki fanlı ısıtıcı, günde 6.5 saat çalışarak ayda 1.560 kilovatsaat elektrik tüketerek 1.108 TL karşılığı maliyet oluşturuyor. Yine 8 bin Watt gücündeki kızılötesi ısıtıcı, günde 8.5 saat çalışarak ayda 2.040 kilovatsaat elektrik tüketiyor ve bu da 1.449 liralık fatura yükü anlamına geliyor.
DOĞALGAZ HALA ELEKTRİKTEN UCUZ
Aynı şartlarda günde 6 saat çalışması gereken yoğuşmalı kombi ise ayda 251 TL karşılığı tüketim yapıyor. Isıtılacak metrekare arttıkça doğalgaz ile ısınma maliyet avantajı sunuyor. Tüm bu hesaplamalarda tabii ki evin izolasyonu, cihazların verimlilik dereceleri, cihazın hızlı ısıtıp soğutma kabiliyeti de değerlendirilmeli. Bu alternatifler büyük şehirler için kullanışlı. Ancak daha küçük iller, ilçeler ve köylere doğru gidildiğinde soba alternatifi de devreye giriyor. Daha soğuk yerleşim merkezlerinde kömür mecburi ısınma aracı durumunda. Buna karşın, odun ve tezek de başka bir alternatif.