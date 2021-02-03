AKP Türkiyesi tezeğe döndü

Doğalgaza yapılan zamlar, doğal yakıt tezeğin kullanımını artırdı. Tezek satarak geçimini sağlayan Alaattin Galitekin ise bu yılki satışlardan memnun olduğunu açıkladı. Kiminin unuttuğu kiminin ne olduğunu bile bilmediği tezek, yakıt olarak kullanılmak için kurutulmuş sığır dışkısına deniyor.





ZAMLAR TEZEĞE YÖNELTTİ

Yıllık resmi enflasyon yüzde 14,97 olarak açıklanırken MA’nın haberine göre doğalgaz ve kömüre yapılan zamlar sonrası tezeğe olan rağbet de arttı. Doğalgaz ve elektriğe peş peşe zamlar yapıldı. Aile bütçesini zorlayan zamlar, özellikle doğu illerinde ısınma tercihlerinde tezeği bir kez daha gündeme getirdi. Doğalgaz ve kömüre para yetiştiremeyenler ısınmak için yeniden tezek kullanmaya başladılar.





TEZEĞE RAĞBET 3 KAT ARTTI

Bölgedeki tezek satıcılarının tespitlerine göre bu yıl tezek satışlarında 3 kat artış yaşanırken, gelecek kış aylarının hazırlıkları da başladı. Iğdır’da da eksi 7 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen ev ev dolaşarak, gençler tezek hazırlıyor. El birliğiyle hazırlanan tezeğin bir bölümü önümüzdeki kış aylarında satılacak, geriye kalanlar ise yakacak olarak kullanılacak.





Tezek hazırlayanlardan Azad Çakmaz, bölgenin en önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğuna işaret ederek, zamlara karşı bu durumun avantaj olduğunu kaydetti. Doğalgaz faturalarının çok yüksek geldiğinin aktaran Çakmaz, “Tezeği satın almadığımız için bütçemize bir katkısı oluyor. Faturalardan tasarruf edebiliyoruz. Bu da olmasa halimiz daha kötü olur” dedi. Köyün gençlerinin sıra sıra evlere yardıma gittiğini ifade eden Çakmaz, “Bir kısmımız kesiyor, diğerleri tezeği diziyor, iş birliği ile bitiriyoruz. Aramızda dayanışma olmasa iş uzun sürer” diye kaydetti.